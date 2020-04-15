На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области был поднят вопрос о необходимости обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о возвращении предприятиям АПК погектарной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсудил обращения, поступившие в Заксобрание от Советов депутатов Чановского и Купинского районов. Депутаты сообщали, что поддержка от государства, которую получали предприятия АПК раньше, позволяла стабилизировать финансовую и экономическую ситуацию предприятий, создавать дополнительные рабочие места, увеличивать посевные площади и поголовье скота. Теперь же некоторые предприятия могут такую поддержку потерять — постановление правительства РФ от 30 ноября 2019 года № 1573 гласит, что субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ (несвязанная поддержка) будет предоставляться только сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Купинском районе под эти критерии не подпадают три сельхозпредприятия, в Чановском – два, на долю которых приходится более 20% посевных площадей и 42% молочного поголовья района. Они рискуют остаться без господдержки со всеми вытекающими последствиями.

«Получается, по сути, поддержку получат те, кто, в большинстве своем, сезонными работами занимается, не держит скот, не содержит деревню, — отметил на заседании комитета председатель регионального парламента Андрей Шимкив. — На сегодня у нас есть даже решение сессии районных Советов Чановского, Купинского районов, некоторые другие районы также просят обратиться в министерство и поднять эту норму со ста человек, по крайней мере, до “среднего” бизнеса. То есть, двухсот или двухсот пятидесяти человек. Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву на ближайшую сессию Законодательного Собрания».

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко уточнил, что выделяемые из областного бюджета деньги – это 280 рублей на гектар и по условиям федерального софинансирования эти средства распределяются только среди хозяйств численностью до 100 человек.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма отметил, что заданные условия получения погектарной поддержки не способствуют развитию в регионе животноводства. «Произойдёт перераспределение средств с тех хозяйств, которые занимаются не только растениеводством, но и животноводством. Они, возможно, будут лишены этой господдержки. В то время, как правительство и Законодательное Собрание делают все, чтобы у нас развивалось животноводство, эти предприятия выпадают из этой господдержки. Поэтому мы и обращаемся с просьбой расширить границу поддержки предприятий до 250 человек».

Профильный комитет Заксобрания единогласно принял решение вынести обращение к министру сельского хозяйства РФ на сессию ЗС, которую планируют провести 30 апреля.

«Начинается посевная и сегодня «каждый штык важен», — напомнил депутатам Андрей Шимкив слова президента России. – А каждый вложенный сегодня рубль — обернется не только продовольственным достатком, но социально-экономической стабильностью в районах».

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