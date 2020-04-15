Снижение по платежам произошло, по данным Сибирской генерирующей компании (СГК), в основном от малого бизнеса, который больше других пострадал от пандемии, сообщает пресс-служба компании.

В 2019 году за тот же самый период за первые девять дней апреля платежи были больше на 40%.

«Малый бизнес пострадал раньше всех, — рассказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова. — Они продолжали сохранять рабочие места и платить работниках зарплату, надеясь на то, что период остановки деятельности скоро закончится. Сейчас мы видим, что деньги у компаний, закончились — запаса прочности у малого бизнеса практически нет». При этом она отмечает, что население по-прежнему вносит плату за тепло вовремя. За 13 дней апреля уровень собираемости платежей у населения составил 74,4%, тогда как уровень собираемости у юрлиц на 13 апреля составил лишь 21% против 40,7% на этот же день 2019 года.

Екатерина Косогова сообщила, что, если тенденция падения платежей сохранится, снизятся платежи от населения, то это может сказаться на объемах ремонтных и инвестиционных программ в регионах. «Но пока принято решение не менять инвестиционную и ремонтную программы, наблюдаем за развитием ситуации, — подчеркнула директор по тарифообразованию СГК.

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