По данным оперативного штаба на утро 18 августа в Новосибирской области зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано 653 ребенка. 9 385 пациентов выписаны с выздоровлением (+52 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек.

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 8 пациентов. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 593 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 374 283 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 240 жителей региона, 34 046 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, что 17 августа информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 17 августа. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает картину заболеваемости относительно плотности населения на рассматриваемой территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

По состоянию на 17 августа Новосибирская область все еще удерживает 9-е место, таким образом сохраняя свою позицию в тройке наиболее благополучных субъектов СФО. Индекс заболеваемости здесь составляет 383,4 случая на 100 тысяч человек: увеличение на 14,6 пункта — это меньше, чем в прошлом периоде. Кроме того, область до сих пор входит в ТОП-25 российских регионов (21 место) с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения.

В СФО по данным ИЦК на 17 августа, общий показатель — 478,1 случая на 100 тысяч человек (значительно выше, чем в Новосибирской области). Прирост составил 27,9 пункта.

Среди федеральных округов России сибирский по заболеваемости на 100 тысяч населения — уже месяц стабильно занимает 5-е место. 17 августа безусловным «антилидером» СФО по этому показателю остается Республика Тыва. На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тывы почти в 2,5 раза. Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 189,5 случая COVID-19. Индекс заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 11 раз ниже показателей Тывы.

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