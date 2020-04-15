В Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом

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По данным оперативного штаба на 9 утра 15 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 7 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе жительница Бердска.

Как поясняют в штабе, два новых случая –  завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять случаев – близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.
Всего в регионе зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.

В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 15 апреля госпитализировано 114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая  пациентов с подтвержденным диагнозом.

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