Реконструкцию новосибирского реабилитационного центра проверят прокуроры

Прокуроры Железнодорожного района Новосибирска готовятся возбудить административное производство по фактам нарушения закона №44-ФЗ при реконструкции центра реабилитации для детей-инвалидов «Олеся».

О нарушениях в ходе реконструкции центра, обнаруженных в ходе аудиторской проверки эффективности использования бюджетных средств, сообщается в отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирска за 2019 год. Муниципальный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» работает в Новосибирске с 1992 года, специализируясь на полустационарном социальном обслуживании. Еще в 2014 году, представляя центр теперь уже бывшему вице-премьеру РФ Ольге Голодец, в мэрии сообщали, что здание «Олеси» не соответствует нормативным требованиям. В 2018 году прошла реконструкция здания бывшего детского дома на улице Дзержинского, куда в итоге переехал центр.

Реконструкция проходила в рамках закона 44-ФЗ. По информации КСП, она сопровождалась рядом нарушений, включая дробление закупок, закупки у единственного поставщика, контрактных управляющих без нужного образования и так далее. «В нарушение норм БК РФ МКУ «Центр технадзора» допущено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 7 039,3 тыс. рублей в результате завышения стоимости выполненных работ, удорожания стоимости и прочее», — говорится в отчете КСП. Приемочная комиссия в «Олесе» была создана лишь в конце 2019 года, нормы Градостроительного кодекса нарушались. По словам аудиторов, сроки реконструкции здания и его ввод в эксплуатацию неоднократно переносились, предписания надзорных органов вовремя не исполнялись. Одна из причин – «высокая текучесть кадров по должностям работников, несущих ответственность за проведение реконструкции и оснащение нового здания». Материалы проверки центра КСП направила в прокуратуру Новосибирска.

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