Солнечная погода, установившаяся в регионе, в ближайшее время сменится дождем со снегом, сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

15 апреля воздух прогреется до +11°C — +13°C градусов. Во второй половине дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь и усиление ветра до 13 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха снизится до +10°C. Ночью с 15 на 16 апреля ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха упадет до 0- +2°C.

Днем 16 апреля синоптики предсказывают пасмурную погоду, небольшой дождь. Воздух прогреется до +9°C — +11°C . Такая же погода сохранится и в пятницу 17 апреля, температура ожидается около +13°C.

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