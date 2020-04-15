Несколько дней назад сотрудники управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выдали предписание супругам, прилетевшим из Санкт-Петербурга, две недели не покидать свою квартиру, но семейная пара решила поступить по-своему.

Не дожидаясь окончания этого срока, пара сбежала из под наблюдения и пришла в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский УМВД России по Новосибирску, чтобы выписаться из ранее проданной квартиры.

«Супруги преследовали цель покинуть Новосибирск и вернуться в Санкт-Петербург, уже были приобретены авиабилеты. Нарушители оперативно были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает в пресс-служба правительства Новосибирской области. Теперь нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор.

Напомним, 14 апреля в Новосибирске умер пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.