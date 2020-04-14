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Основатель Первой Академии Маркетинга
Cовладелец объектов коммерческой недвижимости в Новосибирске
Ресторанный консультант, маркетолог
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, доцент кафедры «Электротехнические комплексы» Новосибирского государственного технического университета
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