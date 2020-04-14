Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области временно закрыло для посетителей храмы и иные строения и сооружения, принадлежащие Новосибирской епархии Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Новосибирской митрополии РПЦ.
Доступ в храмы разрешен только для самих священнослужителей и тех, кто необходим для совершения богослужений и функционирования зданий храмов. Епархия пообещала организовать онлайн-трансляцию богослужений, на которых будут присутствовать только духовенство и сотрудники приходов.
«Просим вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях при их видеотрансляции»,— сообщается на сайте Новосибирской митрополии РПЦ.
Напомним, 10 апреля Андрей Травников и митрополит Никодим подписали совместное обращение.