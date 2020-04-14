Главной темой встречи губернатора и врачей стали вопросы совершенствования маршрутизации пациентов в больницы области в сегодняшних условиях.

«Завтра должны перезапустить 11-ю больницу. Необходимо обсудить, как мощности и ГКБ №11, и городской инфекционной больницы №1, других стационаров использовать для более оптимальной маршрутизации пациентов», — отметил Андрей Травников.

Кроме того, он поблагодарил всех медработников региона за их работу.

«Я думаю, что на территории Новосибирской области нам пока удается сдерживать ситуацию по распространению коронавируса, не только благодаря карантинным мероприятия – таким как самоизоляция, ограничение социальных контактов. Они, безусловно, необходимы. Основная заслуга – это четкая работа нашей системы здравоохранения. На всех ее этапах», — подчеркнул глава региона.

Напомним, по данным оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Новосибирской области на 9 утра 13 апреля количество зараженных составляет 46 человек.

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