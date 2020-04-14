Губернатор Кузбасса ввел режим ЧС на территории двух районов области

Валерий Иванов
 

Сергей Цивилев подписал решение о введении ЧС на территории Киселевского городского округа и Новокузнецкого района, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».

Решение о введении режима ЧС было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На заседании были рассмотрены две ситуации:
— подземное горение отвала отработанной породы между поселками Алексеевка, Ананьино, Апанас; Новокузнецкого муниципального района.
— подземное горение отвала отработанной породы горного отвода шахты «Красный Кузбасс» на территории Киселевского городского округа.

Комиссия решила ввести режим ЧС с 14 апреля до завершения работ по ликвидации подземного горения.

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  