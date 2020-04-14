Сергей Цивилев подписал решение о введении ЧС на территории Киселевского городского округа и Новокузнецкого района, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».
Решение о введении режима ЧС было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На заседании были рассмотрены две ситуации:
— подземное горение отвала отработанной породы между поселками Алексеевка, Ананьино, Апанас; Новокузнецкого муниципального района.
— подземное горение отвала отработанной породы горного отвода шахты «Красный Кузбасс» на территории Киселевского городского округа.
Комиссия решила ввести режим ЧС с 14 апреля до завершения работ по ликвидации подземного горения.