Сергей Цивилев подписал решение о введении ЧС на территории Киселевского городского округа и Новокузнецкого района, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».

Решение о введении режима ЧС было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На заседании были рассмотрены две ситуации:

— подземное горение отвала отработанной породы между поселками Алексеевка, Ананьино, Апанас; Новокузнецкого муниципального района.

— подземное горение отвала отработанной породы горного отвода шахты «Красный Кузбасс» на территории Киселевского городского округа.

Комиссия решила ввести режим ЧС с 14 апреля до завершения работ по ликвидации подземного горения.

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