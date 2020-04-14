Прошедшая неделя показала, что большинству людей надоело сидеть дома — средний индекс самоизоляции в Новосибирске составил 2,69 балла, что, по данным Яндекса на 1,5 балла больше, чем в обычную неделю до пандемии, но на 0,5 балла ниже предыдущей недели.

В рейтинге городов-миллионников по итогам недели столица Сибири заняла шестнадцатое место. Из других сибирских городов самое высокое место у Омска, который набрал 3,21 балла и занял третье место в России. Новосибирск также опередил другой сибирский мегаполис — Красноярск, набравший 2,83 балла. Первое место в стране на прошедшей неделе заняла Пермь с 3, 47 балла. Москва в этом списке занимает четвертое место с 3,19 балла.

Напомним, в школы региона снова вернулась часть учеников.

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