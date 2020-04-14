Один из резидентов Новосибирского Академпарка наладил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый тест уже прошел регистрацию в Росздравнадзоре и его первые промышленные партии отправлены в российские регионы.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев сообщил, что экспресс-тест разработан ГК «Медико-биологический союз» – одним из резидентов Новосибирского Академпарка. Тест позволяет проводить анализ за 40 минут и дает результат с точностью более 94% благодаря созданному специалистами компании ферменту.

Общее время получения результата сократилось в 3-4 раза, при этом «полевые» условия тестирования не отражаются точности исследования. «Медико-биологический союз» намерен выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю.

«Подобные успехи характеризуют высокий профессионализм команд, составляющих основу резидентов Академпарка, состоящих из выпускников ведущих новосибирских вузов, прошедших школу академических институтов и находящихся с ними в тесном контакте», – отметил министр.

Напомним, СО РАН направил правительству России новые предложения по борьбе с COVID-19.

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