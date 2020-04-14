Столица южного Кузбасса получит 85 автобусов на газомоторном топливе, 15 троллейбусов и 15 трамваев в рамках федерального проекта, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».

Около 2 миллиардов рублей направят на обновление общественного транспорта Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

К 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 20% от уровня 2017 года.

В прошедшем, 2019 году, выбросы были снижены более чем на 8% от уровня 2017 года при запланированном снижении на 4%.

«Перевод общественного транспорта на газ и приобретение электротранспорта — важный шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса, — сказал губернатор Кемеровской области. — По госпрограмме в прошлом году мы закупили для Новокузнецка четыре автобуса на метане, а за счет средств местного бюджета приобрели два троллейбуса. Теперь получим серьезное финансирование по проекту «Чистый воздух». Уверен, к 2024 году достигнем плановых показателей и воздух в городе станет значительно чище».

Новые трамваи производятся на Усть-Катавском вагоностроительном заводе и в южную столицу Кузбасса они поступят уже в конце мая.

Напомним, с 15 апреля Новосибирский метрополитен возвращается на штатный режим работы

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