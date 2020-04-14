Новосибирский государственный университет экономики и управления предлагает малому и среднему бизнесу Новосибирска бесплатную консультационную поддержку по широкому кругу экономических, правовых и управленческих вопросов.

Для этого в НГУЭУ сформирована группа из 35 ведущих экспертов, имеющих обширный практический опыт. Для предоставления консультаций создан онлайн-ресурс «НГУЭУ против коронавируса» по адресу ask.nsuem.ru с формой для подачи запроса, ответ на который будет предоставлен в течение двух суток.

Еще одной инициативой поддержки бизнесменов будет курс открытых вебинаров «Кризис: инструкция по выживанию». Первый вебинар об управлении персоналом в стремительно меняющихся условиях уже прошел 13 апреля. В ближайшие дни слушателей курса ждут выступления Digital-маркетолога Андрея Шавнева об управлении маркетингом в условиях кризиса для руководителей и собственников предприятий и юристов — Марии Ильяшенко и Юлии Макаренко о мерах поддержки бизнеса. Полное расписание вебинаров и регистрирация на сайте www.mba-nsuem.ru

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