«МегаФон» запустил для своих абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома. Акция действует до конца мая.

Абоненты «зеленого» оператора получили безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru. Всеми ими можно пользоваться, не расходуя трафик из основного пакета.

Также бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет, делать покупки на сайтах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, доступен безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Кроме того, абоненты «МегаФона» получают безлимитный доступ к ресурсам «МегаФон ТВ» и сервисам «МегаФон Книги» и «МегаФон Пресса». Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны бесплатно.

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