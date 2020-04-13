Высокая смертность при коронавирусной инфекции, в числе прочего, обусловлена обострением хронических заболеваний или наличием сопутствующих патологий, которые не были выявлены при первичной диагностике.

В рамках общих анализов и стандартных диагностических методов, использующихся при госпитализации, а особенно при большом входящем потоке пациентов, выявить все хронические заболевания у пациентов в период ремиссии или скрытого течения часто не представляется возможным.

Ряд институтов СО РАН уже давно работает с термографией и рентенографией — методами, которые помгут существенно ускорить диагностику COVID-19. Так, Новосибирский государственный исследовательский университет серьезно прорабатывает применение искусственного интеллекта для автоматизации, повышения качества и скорости, снижения стоимости обработки данных методов компьютернаой томографии, МРТ, флюорографии и других методов обследования. ФГБУН ИВТ СО РАН занимается прикладными исследованиями в области машинного зрения и методов анализа медицинских изображений, в том числе расшифровки термограмм.

«В основе медицинской тепловизионной визуализации лежит глубокая связь температурных градиентов на коже человека с процессами, происходящими в организме, — поясняет кадемик медико-технической академии наук, директор ООО «Хелс-Сервис», Валерий Беленький. — Сущность тепловизионного метода заключается в представлении врачу визуализированного инфракрасного изображения, создаваемого на поверхности тела за счет работы вегетативной нервной системы, что вызывает изменение кровоснабжения подкожной сосудистой сети в местах, соответствующих тому или иному внутреннему органу».

«Институт вычислительных технологий СО РАН имеет более чем 10-летний опыт разработки методов и технологий анализа изображений, применяя его в анализе данных дистанционного зондирования Земли, около пяти лет опыта в области анализа медицинских изображений и серий изображений, а в последние полтора-два года активно погружен в задачи предметного анализа именно термографических снимков с применением методов искусственного интеллекта и комбинированием их с классическими и ансамблевыми методами кластеризации и классификации объектов на изображениях», — рассказал первый заместитель директора ИВТ СО РАН Андрей Юрченко.

Другая инновационная технология – самоочищающиеся фотоактивные тканевые материалы, созданные Федеральным исследовательским центром Институт катализа СО РАН, могут помочь в решении второй серьезной проблемы: обеспечения медперсонала и лаборантов средствами индивидуальной защиты. О наличии острой нехватки СИЗ 7 апреля сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании президента России с вирусологами и членами Правительства РФ по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.

Для производства фотоактивных материалов по методике ФИЦ ИК СО РАН подходят как хлопковые, так и полиэфирные ткани, которые обрабатываются нанокристаллическим диоксидом титана. Они становятся устойчивыми к стирке и стабильными во времени самоочищающиеся от вирусов и бактерий. Самоочистка и обеззараживание одежды, изготовленной из такого материала, происходит во время ночного хранения, с воздействием мягкого УФ-излучения и в процессе носки под действием солнечного освещения.

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