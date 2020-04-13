Министерство промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Новосибирской области 14 апреля выборочно проверит автодилеров региона с точки зрения соблюдения ими мер противодействия коронавирусу.

О том, что 14 апреля минпромторгом Новосибирской области будет проводиться выборочная проверка автодилеров на предмет соблюдения санэпидемиологических мер, «Континенту Сибирь» рассказал один из действующих участников регионального авторынка. По его словам, соответствующее уведомление уже получили сотрудники одного из дилерских центров Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирской области постановлением губернатора от 11 апреля разрешили осуществлять свою деятельность автодилерам, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции.

На сегодня компания «Сибтрансавто» является официальным дилером УАЗа, GM-AvtoVAZ, Haval и Lifan в Новосибирске, осуществляет сервис автомобилей марок Opel и Chevrolet. Также на территории автокомплекса располагается центр кузовного ремонта Wagner. Главой и учредителем компании является Альфед Агзамов, брат Фании Сапожниковой, генерального директора кузбасской ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Audi, GM-AvtoVAZ, Volkswagen, Mazda, Hyundai, Renault, Skoda в Кемеровской области).

Как пояснили в минпромторге Новосибирской области, 13 апреля министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров в сопровождении представителей средств массовой информации проверит соблюдение санитарных норм в компании «Сибтрансавто», являющейся официальным дилером УАЗ, GM-AvtoVAZ, Haval, Lifan в Новосибирске.

«Организации, возобновившие свою деятельность в период противодействия коронавирусу, должны реализовывать профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также информировать о своей работе сотрудников местных администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области», — напомнили в минпромторге.

О том, как сибирские дилеры защищают своих сотрудников и клиентов от риска заражения коронавирусом, читайте по ссылке.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.