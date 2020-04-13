Правительство России приняло решение увеличить предельный размер ипотечного кредита для получения права на кредитные каникулы для граждан, финансовое положение которых ухудшилось вследствие эпидемии коронавируса. Сбербанк, в свою очередь предложил собственную программу по реструктуризации задолженности без ограничения максимального размера кредита.

Согласно Федеральному закону № 106-ФЗ, кредитные каникулы предоставляются гражданам при условии снижения официального дохода, облагаемого налогом, за последний месяц более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.

Следует учитывать, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка.

Ранее предельный объем реструктурируемого ипотечного займа составлял 1,5 млн рублей по всем регионам. Сейчас Правительство России решило повысить его и дифференцировать — теперь в Сибири, как и в большинстве других регионов максимальная сумма составляет 2 млн рублей.

Если пострадавший от коронавируса клиент не подпадает под условия этой программы, он может воспользоваться собственной специальной программой Сбербанка по реструктуризации задолженности на индивидуальных условиях. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

«На основе изучения обращений клиентов и анализа средних размеров ипотечных кредитов в разных регионах страны Правительство России приняло решение повысить предельный размер ипотеки для получения кредитных каникул, — прокомментировал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Нам крайне важно поддержать своих клиентов в это непростое время, хотя это решение для банка не бесплатное. Более того, еще в марте Сбербанк запустил собственную программу реструктуризации ипотечных кредитов вообще без ограничений их максимального размера».

Если же условия и этой специальной программы Сбербанка заемщику не подходят, банк готов рассмотреть его заявление в индивидуальном порядке и предложить другие варианты урегулирования.

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