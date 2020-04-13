На какие меры поддержки может рассчитывать новосибирский бизнес

№ Мероприятие Вид документа Срок реализации мероприятия Период действия меры поддержки Ответственные исполнители

1. Мероприятия по поддержке экономики, реализуемые совместно с Правительством РФ

1.1 Продление на 6 месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП и осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» – 6 месяцев Минфин НСО, УФНС НСО

1.2 Проработка вопроса продления на 6 месяцев сроков уплаты региональных налогов и авансовых платежей по налогам, включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП и осуществляющих деятельность в отраслях, не включенных в список пострадавших (ОКВЭД 47.78) Доклад в Правительство Новосибирской области 01.05.2020 6 месяцев Минпромторг НСО, Минэкономразвития НСО, Минфин НСО, УФНС НСО, ОПОРА РОССИИ, МАРП, НГТПП

1.3 Продление на 6 месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» – 6 месяцев УФНС НСО

1.4 Снижение до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами МСП, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда (МРОТ) Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» – постоянно УФНС НСО

1.5 Предоставление субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, отсрочки по кредитам на срок до 6 месяцев Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациями на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства» – 6 месяцев Минпромторг НСО

1.6 Предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях (по ставке 0%) для выплаты заработной платы (при условии сохранения коллектива) Постановление Правительства РФ – – Минпромторг НСО

1.7 Введение моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – 6 месяцев Уполномоченный по защите прав предпринимателей НСО

2. Общие региональные мероприятия по поддержке экономики

2.1 Приостановление проверок контрольно-надзорных органов за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер Распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.03.2020 № 99-рп «О приостановлении назначения проверок» 31.03.2020 До 01.05.2020 Минэкономразвития НСО

2.2 Открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе Центра «Мой бизнес», организация анкетирования Доклад в Правительство Новосибирской 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО, Минэкономразвития НСО

2.3 Создание межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях Новосибирской области во главе с заместителем Губернатора Новосибирской области Семкой С.Н. Распоряжение Губернатора Новосибирской области 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.4 Запуск программы Фонда поддержки МСП (Гарантийного Фонда НСО) без повторного андеррайтинга (поручительство на одного заемщика от 5 млн. рублей до 15 млн. рублей) Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.5 Запуск скоринговой программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда НСО) (поручительства до 5 млн. рублей, максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов (чек-лист), стоимость поручительства 1% годовых) Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.6 Запуск упрощенной программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда НСО) (поручительство до 25 млн. рублей, максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов, стоимость поручительства 1% годовых) Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.7 Запуск Фондом микрофинансирования НСО рассмотрения заявок субъектов МСП на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет (в случае, если срок действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, если договор заключен на 3 года) Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.8 Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств (с 200 тыс. рублей на 1 работающего при численности не более 3-х человек до 300 тыс. рублей) Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.9 Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимальной возможной суммы микрозайма без залога (со 100 тыс. рублей до 200 — 300 тыс. рублей для наиболее пострадавших отраслей) Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы 08.04.2020 До 31.12.2020 Минпромторг НСО

2.10 Введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы Распоряжение Правительства Новосибирской области 10.04.2020 До 01.10.2020 ДИЗО НСО, Минфин НСО

2.11 Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области» в части дополнения перечня товаров первой необходимости, на которые не распространяются ограничения согласно распоряжению Правительства РФ № 726-р и распоряжению Правительства НСО № 98-р Постановление Правительства Новосибирской области 10.04.2020 До 17.05.2020 Минтранс НСО

2.12 Принятие мер, направленных на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов СМП в 2020 году и изменения планов таких закупок, с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 года Доклад в Правительство Новосибирской 01.07.2020 До 31.12.2020 КУ НСО

2.13 Организация взаимодействия комиссии по поддержке экономики с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Доклад в Правительство Новосибирской области Оперативная информация До 31.12.2020 Комиссия по поддержке экономики

2.14 Организация мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, включая проведение стресс-тестирования их финансовой устойчивости Доклад в Правительство Новосибирской Оперативная информация До 31.12.2020 Минэкономразвития НСО, Минпромторг НСО, Минсельхоз НСО, Минтранс НСО, Минстрой НСО, МинЖКХиЭ НСО Минцифра НСО

3. Мероприятия по поддержке занятости

3.1 Частичное (50% размера среднемесячной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2019 год) возмещение (субсидия) работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан Постановление Правительства Новосибирской области 01.07.2020 До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.2 Оказание единовременной финансовой помощи потерявшим работу гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости Постановление Правительства Новосибирской области 01.05.2020 До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.3 Содействие гражданам, открывшим собственное дело при содействии государственных учреждений занятости населения в создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (компенсация расходов) Постановление Правительства Новосибирской области 01.07.2020 До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.4 Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования безработных граждан Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п Постоянно До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.5 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п Постоянно До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.6 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих детей дошкольного возраста Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п Постоянно До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.7 Проведение оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п Постоянно До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО

3.8 Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п Постоянно До 31.12.2020 Минтруда и соцразвития НСО