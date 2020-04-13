На какие меры поддержки может рассчитывать новосибирский бизнес

Власти Новосибирской области 9 апреля утвердили план по поддержке экономики региона, пострадавшей от ситуации с распространением коронавируса.
План подписали губернатор Андрей Травников, его заместители Владимир Знатков и Сергей Сёмка, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, а также руководитель минэкономразвития Лев Решетников.
|№
|Мероприятие
|Вид документа
|Срок реализации мероприятия
|Период действия меры поддержки
|Ответственные исполнители
|1. Мероприятия по поддержке экономики, реализуемые совместно с Правительством РФ
|1.1
|Продление на 6 месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП и осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами
|Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
|–
|6 месяцев
|Минфин НСО, УФНС НСО
|1.2
|Проработка вопроса продления на 6 месяцев сроков уплаты региональных налогов и авансовых платежей по налогам, включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП и осуществляющих деятельность в отраслях, не включенных в список пострадавших (ОКВЭД 47.78)
|Доклад в Правительство Новосибирской области
|01.05.2020
|6 месяцев
|Минпромторг НСО, Минэкономразвития НСО, Минфин НСО, УФНС НСО, ОПОРА РОССИИ, МАРП, НГТПП
|1.3
|Продление на 6 месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
|Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
|–
|6 месяцев
|УФНС НСО
|1.4
|Снижение до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами МСП, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
|Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
|–
|постоянно
|УФНС НСО
|1.5
|Предоставление субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, отсрочки по кредитам на срок до 6 месяцев
|Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациями на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства»
|–
|6 месяцев
|Минпромторг НСО
|1.6
|Предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях (по ставке 0%) для выплаты заработной платы (при условии сохранения коллектива)
|Постановление Правительства РФ
|–
|–
|Минпромторг НСО
|1.7
|Введение моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов
|Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
|–
|6 месяцев
|Уполномоченный по защите прав предпринимателей НСО
|2. Общие региональные мероприятия по поддержке экономики
|2.1
|Приостановление проверок контрольно-надзорных органов за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер
|Распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.03.2020 № 99-рп «О приостановлении назначения проверок»
|31.03.2020
|До 01.05.2020
|Минэкономразвития НСО
|2.2
|Открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе Центра «Мой бизнес», организация анкетирования
|Доклад в Правительство Новосибирской
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО, Минэкономразвития НСО
|2.3
|Создание межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях Новосибирской области во главе с заместителем Губернатора Новосибирской области Семкой С.Н.
|Распоряжение Губернатора Новосибирской области
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.4
|Запуск программы Фонда поддержки МСП (Гарантийного Фонда НСО) без повторного андеррайтинга (поручительство на одного заемщика от 5 млн. рублей до 15 млн. рублей)
|Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.5
|Запуск скоринговой программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда НСО) (поручительства до 5 млн. рублей, максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов (чек-лист), стоимость поручительства 1% годовых)
|Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.6
|Запуск упрощенной программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда НСО) (поручительство до 25 млн. рублей, максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов, стоимость поручительства 1% годовых)
|Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.7
|Запуск Фондом микрофинансирования НСО рассмотрения заявок субъектов МСП на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет (в случае, если срок действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, если договор заключен на 3 года)
|Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.8
|Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств (с 200 тыс. рублей на 1 работающего при численности не более 3-х человек до 300 тыс. рублей)
|Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.9
|Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимальной возможной суммы микрозайма без залога (со 100 тыс. рублей до 200 — 300 тыс. рублей для наиболее пострадавших отраслей)
|Доклад в Правительство Новосибирской области, ведомственные документы
|08.04.2020
|До 31.12.2020
|Минпромторг НСО
|2.10
|Введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы
|Распоряжение Правительства Новосибирской области
|10.04.2020
|До 01.10.2020
|ДИЗО НСО, Минфин НСО
|2.11
|Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области» в части дополнения перечня товаров первой необходимости, на которые не распространяются ограничения согласно распоряжению Правительства РФ № 726-р и распоряжению Правительства НСО № 98-р
|Постановление Правительства Новосибирской области
|10.04.2020
|До 17.05.2020
|Минтранс НСО
|2.12
|Принятие мер, направленных на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов СМП в 2020 году и изменения планов таких закупок, с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 года
|Доклад в Правительство Новосибирской
|01.07.2020
|До 31.12.2020
|КУ НСО
|2.13
|Организация взаимодействия комиссии по поддержке экономики с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
|Доклад в Правительство Новосибирской области
|Оперативная информация
|До 31.12.2020
|Комиссия по поддержке экономики
|2.14
|Организация мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, включая проведение стресс-тестирования их финансовой устойчивости
|Доклад в Правительство Новосибирской
|Оперативная информация
|До 31.12.2020
|Минэкономразвития НСО, Минпромторг НСО, Минсельхоз НСО, Минтранс НСО, Минстрой НСО, МинЖКХиЭ НСО Минцифра НСО
|3. Мероприятия по поддержке занятости
|3.1
|Частичное (50% размера среднемесячной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2019 год) возмещение (субсидия) работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан
|Постановление Правительства Новосибирской области
|01.07.2020
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.2
|Оказание единовременной финансовой помощи потерявшим работу гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости
|Постановление Правительства Новосибирской области
|01.05.2020
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.3
|Содействие гражданам, открывшим собственное дело при содействии государственных учреждений занятости населения в создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (компенсация расходов)
|Постановление Правительства Новосибирской области
|01.07.2020
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.4
|Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования безработных граждан
|Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
|Постоянно
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.5
|Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
|Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
|Постоянно
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.6
|Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих детей дошкольного возраста
|Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
|Постоянно
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.7
|Проведение оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу
|Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
|Постоянно
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.8
|Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые
|Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
|Постоянно
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО
|3.9
|Переобучение, повышение квалификации работников предприятий — участников региональных проектов в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
|Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
|Постоянно
|До 31.12.2020
|Минтруда и соцразвития НСО