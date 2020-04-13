Правительство Новосибирской области приняло решение выделить дополнительные средства на поддержку семей с детьми, на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и для дорожного фонда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко подчеркнул, что предлагаемые поправки были проработаны правительством области еще до проведения ограничительных мероприятий в целях предотвращения распространения коронавируса.

Он сообщил, что основой законопроекта об изменениях в бюджет стало решение трех важных задач: исполнение поручений президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, включающих, в том числе, меры поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. На эти цели из федерального бюджета в 2020 году будет направлено почти 2,2 миллиарда рублей, из регионального бюджета – 638,6 милллионов рублей.

Также в 2020 году на улучшение условий обучения детей в школах с нового учебного года в сентябре дополнительные средства предусматриваются для выплаты вознаграждения по классному руководству в размере 524,2 млн рублей. Кроме того, из федерального бюджета в 2020 году ожидается поступление средств в размере 485,6 млн рублей, из областного бюджета средства софинансирования составят в текущем году 280,6 млн рублей на обеспечение горячим питанием учеников начальной школы.

Второй ключевой задачей изменений бюджета 2020 года является завершение выполнения перешедших с 2019 года обязательств по национальному проекту «Здравоохранение». Они касаются реализации региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

И третья ключевая задача законопроекта – приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ ассигнований дорожного фонда.

Министр также отметил, что перераспределенные ресурсы позволили закрыть все обозначенные ключевые задачи и доформировать на 566 миллионов рублей областной резервный фонд. За счет этого фонда сегодня оперативно финансируется комплекс первоочередных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Проект закона о внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» одобрен правительством Новосибирской области. Документ будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

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