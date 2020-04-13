Коронавирус подобрался к новосибирским разработчикам вакцины против него

В наукограде Кольцово Новосибирской области, на территории которого работает разрабатывающий вакцину против коронавируса «Вектор», зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19.

О случившемся в записанном видеообращении рассказал мэр Кольцово Николай Красников. «Мы должны сделать из этого серьёзные выводы, тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не приехал откуда-то, а жил среди нас», — сказал градоначальник. По словам Николая Красникова, у жителя Кольцово были признаки ОРВИ, он был доставлен в инфекционную больницу, как и его супруга. После чего у заболевшего была диагностирована пневмония, а позже COVID-19. Медики, которые с ним контактировали, сейчас находятся под наблюдением. Николай Красников также рассказал об алгоритме работы медслужб Кольцово в период борьбы с заражением. Здесь создана специальная группа из терапевта, педиатра и фельдшера. За ними закреплен спецавтомобиль, и в рабочее время они выезжают по вызовам, принимая решения насчет больных. При тяжелых показателях или постановке диагноза «пневмония» пациент оперативно доставляется в инфекционную больницу с последующим взятием анализа на COVID-19. В выходные дни работает специальная группа скорой помощи, выезжающая только по «температурным сигналам».

Мэр Кольцово добавил, что в наукограде под медицинским наблюдением сейчас находятся 34 человека. Они приехали из Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы и находятся на карантине. «Я очень прошу вас, уважаемые сограждане, отнестись к этому чрезвычайно серьезно. Мы – особый наукоград, где находится «Вектор», который в центре мировой борьбы с вирусом, и, конечно, мы должны понимать его опасность, и, наверное, больше других четко соблюдать все правила, предписанные президентом. К нашему счастью, они не такие жесткие, как в той же Москве, где вводится специальный пропускной режим, специальные обработки и так далее. У нас пока все зависит от нас», — добавил Николай Красников.

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