По данным аналитического агентства «Автостат.Инфо», в 1 квартале 2020 года количество регистраций новых автомобилей в Сибири выросло на 11,7% относительно аналогичного периода 2019 года.

Среди регионов Сибири наибольший темп прироста регистраций по новым автомобилям продемонстрировал Алтайский край (+16,7%), а также Омская (+16,5%) и Новосибирская области (+16,2%). Наиболее скромные темпы показали Красноярский край (+3,7%) и республика Хакасия (+5,8%).

ТОП-5 наиболее продаваемых марок по Сибири в целом сформировали марки Lada (-11,3%), KIA (40,8%), Hyundai (14,9%), Toyota (11,7%), Renault (9,4%).

Среди премиальных брендов — Lexus (+9,5%), BMW (+22,5%), Mercedes-Benz (+20,4%), Audi (+43%), Land Rover (+16,8%).

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