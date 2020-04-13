Купить защитную медицинскую маску в Новосибирске можно в киосках АО «Сибирское агентство «Экспресс» и отделениях «Почты России».

Предприятия легкой промышленности Новосибирской области наладили производство защитных масок одноразового и многоразового использования – за день общий пошив составляет более 100 тысяч штук. А выйдя на максимальную производственную мощность, предприятия смогут производить почти 150 тысяч масок в день.

«Мы приветствуем инициативы предприятий, которые оптимизировали мощности и начали пошив защитных гигиенических масок в таких непростых условиях, ― отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. ― В министерстве сформирован соответствующий реестр организаций – пока в него включено 35 компаний, но список постоянно пополняется».

Региональный минпромторг отправил заявку в Минпромторг России на обеспечение предприятий достаточным объемом сырья: медицинской марли, нетканого материала, резинки и ниток.

Напомним, Кемеровский механический завод изготовил промышленный клапана для аппаратов ИВЛ.

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