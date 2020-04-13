44 жителя Сибири вылечились от коронавируса

В аппарате полномочного представителя президента РФ в СФО обнародовали результаты борьбы с COVID-19 в сибирских регионах.

По данным Сибирского окружного информационного центра, на утро 13 апреля в регионах СФО всего зарегистрировано 257 подтвержденных случаев коронавируса, из них 45 – за последние сутки. За этот же период в сибирских регионах вылечились от COVID-19 44 человека. Под медицинским наблюдением находится более 16,6 тыс. человек, сняты с медицинского наблюдения более 45,9 тыс. За весь период эпидемии скончались два пациента с коронавирусом, в Иркутской области. Кроме того, по данным аппарата полномочного представителя, с 1 апреля в регионы округа прибыли 11 международных рейсов, 1,7 тыс. пассажиров. На 14 и 15 апреля запланирована посадка еще двух международных рейсов из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, ожидается возвращение около 400 человек.

Напомним, по данным оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Новосибирской области 13 апреля количество зараженных в регионе достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев инфицирования COVID-19.

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