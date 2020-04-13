ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12:30
Часть учеников Новосибирской области снова пошла в школы
12:06
Андрей Травников создал комиссию по финансовой стабильности и сохранению занятости
10:13
В Новосибирской области восемь новых случаев коронавируса
10:07
85 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае
9:29
В Кузбассе наладят производство клапанов для аппаратов ИВЛ
9:00
Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами
13:39
Сергей Цивилев: «В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отмененные ограничительные меры будут восстановлены»
13:19
В «Сибантраците» сообщили об обысках на кузбасской шахте
9:56
В Новосибирской области зафиксировано еще 10 случаев коронавируса
18:23
Новосибирские единороссы меняют территорию выдвижения
16:28
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Новосибирской области
14:59
Новосибирский бизнес-омбудсмен заявился на праймериз ЕР перед выборами в Заксобрание
11:54
Еще семь случаев коронавируса обнаружено в Новосибирской области
Cовладелец объектов коммерческой недвижимости в Новосибирске
Должен ли арендодатель идти навстречу арендаторам и прощать им все долги? ...
Ресторанный консультант, маркетолог
Крадущийся ресторатор, затаившийся гость: что ждет рынок HoReCa в ближайшие месяцы?
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, доцент кафедры «Электротехнические комплексы» Новосибирского государственного технического университета
Как будет дальше развиваться новосибирский метрополитен?
Директор компании «Альфа Бизнес», эксперт по купле-продаже бизнеса