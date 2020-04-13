Деятельность новой комиссии будет посвящена сохранению стабильности экономики Новосибирской области в период действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Постановление «О межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях, расположенных на территории Новосибирской области» подписал губернатор региона Андрей Травников. Возглавил комиссию вице-губернатор Сергей Сёмка.

В состав комиссии вошли члены правительства Новосибирской области, представители Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и организаций, Заксобрания региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе и представители делового сообщества.

«В настоящее время важно, чтобы и органы власти, и представители бизнес-сообщества, и иные социально значимые институты объединили усилия для стабилизации деятельности всех субъектов экономики региона и сохранения рабочих мест», — отметил Сергей Сёмка.

Комиссия будет координационным органом по обеспечению согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Решение о создании антикризисного совета под руководством Сергея Сёмки, который по факту стал прототипом комиссии по финансовой стабильности, было принято 1 апреля 2020 года на встрече представителей бизнес-сообщества с руководством региона.

Главные задачи новой комиссии — оперативное рассмотрение негативных тенденций и причин ухудшения финансово-экономического состояния организаций, рассмотрение итогов мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций региона и снижения трудовой занятости работников в организациях, совершенствование комплекса мер региона, направленных на стабилизацию и оздоровление экономического положения в финансово неустойчивых организациях.

Напомним, Андрей Травников сообщил, сколько предприятий и сотрудников возобновили работу на этой неделе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.