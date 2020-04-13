Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических организаций Новосибирска ЭДУАРД МАЙЕР рассказал «Континенту Сибирь» о том, как может измениться аптечный рынок города из-за мировой пандемии коронавируса, оценил текущий спрос на аптечные товары и объяснил причины отсутствие медицинских масок в аптечных сетях города.

— Эдуард, можно ли утверждать, что сегодня произошел резкий скачок спроса на товары в аптечных сетях?

— Произошёл всплеск спроса на отдельные группы товаров. Прежде всего, это противомикробные и противовирусные препараты, витамины, антисептические гели, респираторы и маски — которых, кстати, уже нигде нет. Люди волнуются из-за возможной эпидемии и активно закупают именно эти товары. Такой рост интереса потребителей произошел на фоне долго продолжавшегося спада. Фактически, спад в фармритейле начался еще в 2014 году вместе с общим ухудшением материального положения населения. Примерно месяц назад ситуация на аптечном рынке начала несколько выправляться.

— Как вы оцениваете отсутствие в продаже защитных медицинских масок? В деловых кругах можно встретить мнение, что недобросовестные представители бизнеса могут сбывать их соседним государствам. Возможно ли это, и кто должен взять ответственность за ситуацию?

— Действительно, масок в аптечных сетях сейчас нет. Временами где-то они еще появляются в продаже, но в основном их нет. Это, в первую очередь, вопрос к администрации города. Почему нельзя организовать нормальное производство защитных медицинских масок в сложившейся ситуации? Ведь это же не ракеты делать!

Возникают также перебои с антисептиками. Но с масками – это же просто позор. Все эти товары никогда раньше не были дефицитом у оптовиков и дистрибьютеров – там все работало и работает, как часы. Не могу достоверно утверждать, но есть вероятность того, что у производителей медицинских масок кто-то просто перехватывает товар. Власти нужно в этом разбираться.

— На ваш взгляд, можно ли ожидать открытия новых аптек в городе на фоне роста спроса на медицинские товары и лекарства?

— В этой ситуации открывать новые точки на территории мегаполиса, по-видимому, не разумно. В Новосибирске огромное количество аптек – примерно в два раза больше, чем требуется. Рынок перенасыщен – ведь в свое время администрация города никак с этим не боролась. А вот на селе аптеки очень нужны. Однако, без помощи государства тут ничего не получится — аптеки на селе должны получать дотации.

— С какими проблемами сегодня столкнулись представители фармритейла на фоне ухудшения общей экономической ситуации в регионе? Удастся ли им избежать негативных сценариев в будущем?

— Пока все в порядке, но в связи с отменой авиасообщений и проблем с другим транспортом, у дистрибьюторов, по-видимому, могут возникнуть трудности с логистикой. В будущем экономический кризис, думаю, сметет половину аптек в городе. Но оставшиеся вполне справятся с задачами обеспечения людей лекарствами.

— Грозит ли горожанам недостаток каких-то определенных лекарств из-за кризиса?

— Серьезных проблем на фармрынке в этом плане не вижу. Да, раньше ситуации были разные. В основном, связанные с тем, что государство не успевало подать заявку и перерегистрировать то или иное иностранное лекарство. То есть заминки были чисто технические — проблемы быстро решались и дефицит закрывался.

— Каким образом Ассоциация участвует в регулировании рынка лекарств в Новосибирской области?

— Ассоциация фармацевтических организаций создана как раз для того, чтобы решать проблемы на фармрынке Новосибирской области. Например, бороться со случаями демпинга. Так, несколько лет назад региональный ритейл столкнулся с масштабным демпингом со стороны приходящих из других городов аптечных сетей: некоторые ходовые лекарства продавались по ценам, которые были ниже закупочных. Объединёнными усилиями, при поддержке администрации города, ситуацию удалось вернуть в законное русло.

— Как в регионе распределяется рынок между частными и муниципальными аптеками?

— Конечно же, коммерческие аптеки больше нацелены на получение прибыли, поэтому пытаются предложить дополнительные услуги, найти препараты, которые можно раскрутить за счет рекламы. Муниципальные больше ориентированы на социальные функции. Их роль многократно возрастает во время стихийных бедствий и эпидемий.

— Активная реклама – один из способов продвинуть на рынок дорогостоящие лекарства. А как вы относитесь к широкой рекламе лекарств и БАДов?

— По моему мнению, нельзя лекарства и биодобавки широко рекламировать – в том числе, с телеэкрана. Лекарства назначает врач. Учитывается доза препарата, возраст больного (разному возрасту-разные дозы), характер протекающего процесса, его сочетание с другими болячками и много чего ещё. И несмотря на это, определённая часть больных умирает потому, что принимала прописанные лекарства (лекарственная болезнь). Не всё так просто.

— Вернемся к актуальной теме – дефициту масок. Сейчас малый бизнес приспосабливается к ситуации. Например, обычные ателье шьют маски, которые идут у населения «на ура». Не так давно я сама приобрела пару недорогих и не очень качественных средств защиты «из-под прилавка» в овощном киоске. На ваш взгляд, маски обязательно нужно носить всем?

— С позиции существования инкубационного периода вирусного заболевания, можно ходить в маске по улице. Но заставлять здоровых людей это делать, возможно, и не нужно. По моему мнению, психоз по поводу масок, мягко скажем, излишний. Ведь их, в первую очередь, должны носить те, кто уже заразился. А они вообще должны сидеть дома! Понятно, что маски должны носить медицинские работники, сотрудники аптек, продавцы продовольственных магазинов.

— По-вашему мнению, стоит ли новосибирцам бояться развития эпидемии коронавируса?

— Думаю, не стоит. Наши потери от коронавируса будут минимальны и сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. У нас другой климат, другая культура, чем за границей. Пожилые люди у нас не «кучкуются» по кафе и ресторанам, как в Италии, Испании и Франции, чтобы убить время и параллельно заразиться какой-нибудь гадостью. Наши люди все в делах и заботах, особенно в дачный период, когда надо грядки копать, а не социальными контактами заниматься. В ближайшие две недели, скорее всего, вся эта волна ажиотажа схлынет.

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