По данным оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Новосибирской области на 9 утра 13 апреля количество зараженных достигло 46. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Круг контактов всех вновь выявленных пациентов определен. Медицинское наблюдение за ними установлено.

Два случая – завозные: Казахстан и Москва. Как отмечают в оперативном штабе, один пациент – близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 102 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 36 из них диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

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