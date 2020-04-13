За сутки прирост зараженных COVID-19 составил рекордные для СФО 25 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Красноярском крае за сутки увеличилось с 60 до 85 человек. Из них восемь человек выздоровели. В больницах в настоящее время находятся 77 пациентов.

По данным краевого Управления Роспотребнадзора, большинство случаев зарегистрировано в Красноярске — 20 заболевших. Еще два случая в Новоселово, по одному в Енисейском районе, Дивногорске и Балахте. В краевом минздраве также сообщили, что у большинства пациентов в территориях заболевание протекает в легкой форме. Есть несколько случаев степени заболевания средней степени тяжести. Все больные находятся в подготовленных для этого медучреждениях и получают необходимое лечение.

Всего в России за сутки выявлено 2186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 52 регионах. За сутки полностью выздоровели 246 человек, умерло 24 человека.

Напомним, в Новосибирской области зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19.

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