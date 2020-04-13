﻿Кемеровский механический завод изготовил промышленный образец консоли, необходимой для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода за одну ночь, сообщил телеграм-канал «Цивилев.Live».

Специалисты Кемеровского механического завода совместно с областной больницей изготовили промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ. В настоящий момент разрабатывается документация для сертификации и промышленного производства.

Минимальная потребность региона — 400 таких клапанов, которые до сих пор выпускались только на одном заводе в России.

Сергей Цивилев провел оперативное совещание с кузбасскими промышленными предприятиями, выпускающими медицинскую продукцию и поставил задачу провести аудит всего спектра медоборудования, которое может изготавливаться на предприятиях Кузбасса.

Напомним, в Новосибирской области возобновляют работу предприятия сферы услуг.

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