Кемеровский механический завод изготовил промышленный образец консоли, необходимой для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода за одну ночь, сообщил телеграм-канал «Цивилев.Live».
Специалисты Кемеровского механического завода совместно с областной больницей изготовили промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ. В настоящий момент разрабатывается документация для сертификации и промышленного производства.
Минимальная потребность региона — 400 таких клапанов, которые до сих пор выпускались только на одном заводе в России.
Сергей Цивилев провел оперативное совещание с кузбасскими промышленными предприятиями, выпускающими медицинскую продукцию и поставил задачу провести аудит всего спектра медоборудования, которое может изготавливаться на предприятиях Кузбасса.
Напомним, в Новосибирской области возобновляют работу предприятия сферы услуг.