В «Сибантраците» сообщили об обысках на кузбасской шахте

На кузбасской шахте «Заречная» проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщили в группе «Сибантрацит», связывающей оперативные действия с недавним увольнением топ-менеджера Александра Исаева.

Оперативные действия в шахте «Заречная», как сообщает РЕН ТВ, проводят сотрудники МВД. По информации помощника арбитражного управляющего «Заречной» Сергея Филенко, приход силовиков может быть связан с невыплатой зарплаты работникам шахты. С 2017 года она находится в конкурсном управлении, долги шахтерам составляют 80 млн рублей. В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что банкротящееся предприятие может перейти под руководство структур, связанных с Дмитрием Босовым и Александром Исаевым, теперь уже бывшими партнерами по «Сибантрациту» и «ВостокУглю». Напомним, в начале апреля текущего года на сайтах этих угольных компаний появились сообщения о том, что Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей в группе «Сибантрацит» и «ВостокУголь». «Отношения к деятельности компаний он не имеет. Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения – вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности», — говорится в сообщении.

Позднее на сайте «ВостокУгля» появилось сообщение об увольнении гендиректора ООО «Огоджинская угольная компания» и ООО «Огоджинский энергетический холдинг» Максима Подмиглазова, который «оказывал содействие Исаеву». В «ВостокУгле» заявили, что Подмиглазов мог совершить «сознательное занижение цен на отгружаемую продукцию с выводом прибыли на аффилированную структуру». Следственные действия силовиков на шахте «Заречная», по мнению руководства «Сибантрацита», также могут быть связаны с деятельностью Александра Исаева — соответствующее сообщение размещено на сайте группы.

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