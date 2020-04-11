Новосибирские единороссы меняют территорию выдвижения

Трое депутатов Заксобрания Новосибирской области подали заявки на участие в праймериз ЕР по округам, которые они не представляли ни в действующем, ни в предыдущих созывах.

По «новым» округам на праймериз уже заявились члены фракции «Единая Россия» в Заксобрании Новосибирской области Сергей Титков, Олег Подойма и Александр Терепа.

Управляющий отделением пенсионного фонда по Новосибирской области, экс-мэр Бердска Александр Терепа в Заксобрании возглавляет комитет по госполитике. В 2015 году он впервые получил мандат в региональный парламент по спискам «Единой России» на округе № 4 (Барабинский и Здвинский районы Новосибирской области). Одномандатником от ЕР на этой территории избрался бывший первый вице-спикер ЗС, экс-председатель транспортного комитета Сергей Титков. Он представлял этот округ с 2001 года, то есть четыре созыва.

В январе «Континент Сибирь» сообщал о причинах, которые вынуждают ЕР сменить своих кандидатов на этой территории. Партия намерена отправить в Барабинский и Здвинский районы экс-министра здравоохранения, главврача областного онкодиспансера, члена президиума регионального политсовета ЕР Олега Иванинского. Вероятно, он будет баллотироваться на одномандатном округе.

Сергей Титков настроен продолжать депутатскую карьеру на округе № 2 — Татарский, Усть-Таркский, Чистоозерный районы. Здесь же на праймериз заявился экс-справедливоросс, а теперь сторонник ЕР Игорь Умербаев.

Имя Александра Терепы появится в территориальной группе Баганского, части Карасукского и Купинского районов. Сейчас на этом округе (№ 5) работает одномандатник, председатель правления Ассоциации содействия деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и экспертных организаций Александр Кулинич. Он собирается переизбираться в Заксобрание. Его коллега по территории, глава аграрного предприятия ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой получил списочный мандат год назад, после того, как парламент покинул представитель «Ростеха» Юрий Зозуля.

«Континент Сибирь» не раз писал о непростой политической ситуации в Новосибирском районе. Генеральный директор птицефабрики «Октябрьская» Олег Подойма в 5 и 6 созыв Заксобрания избирался по спискам ЕР на округе № 17 (Кольцово, часть Мошковского и Новосибирского районов области). Но в 2020 году он участвует в праймериз по округу, который расположен рядом, тоже в Новосибирском районе – № 7. В действующем созыве эту территорию представляют 82-летний председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков и генеральный директор ОАО «Коченевский агроснаб» Анатолий Жуков.

Уже почти бывший «напарник» Подоймы по округу № 7, одномандатник Игорь Гришунин территорию выдвижения не меняет.

Праймериз ЕР пройдут в формате электронного голосования в конце мая. Масштабная избирательная кампания в Новосибирской области запланирована на сентябрь 2020, в том числе, выборы в горсовет Новосибирска и в региональный парламент.

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