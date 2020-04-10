«МегаФон» продолжает расширять сеть доставки контента и запускает собственное решение Multi-CDN, которое существенно ускоряет запуск видео и минимизирует задержки в ТВ-трансляциях для пользователей в отдаленных регионах. И наиболее заметными эти улучшения будут для пользователей Сибири и Дальнего Востока.

После того, как «МегаФон» три недели назад открыл бесплатный доступ ко многим образовательным и развлекательным сервисам, потребление онлайн-видео и цифрового телевидения «МегаФон ТВ» выросло, по оценке оператора, не меньше чем на 30%. Самый большой рост показал детский контент – количество просмотров мультфильмов и кино для детей и подростков выросло на 40%. Также интерес к новостям в России увеличил число просмотров ТВ-каналов. Так, второе обращение президента одновременно смотрели рекордное число пользователей – 140 тысяч человек.

Чтобы справиться с таким ростом нагрузки, «МегаФон» в дополнение к существующей системе доставки контента, уже представленной 17 дата-центрами, начинает использовать собственную платформу кэширования данных Multi-CDN общей пропускной способностью 400 Гбит/с. Это позволит абонентам получать видеоконтент с серверов, расположенных в непосредственной близости от региона абонента – по оценке оператора, самый ощутимый эффект почувствуют на себе жители восточных регионов России.

«В условиях, когда многие абоненты вынуждены оставаться и работать дома, мы продолжаем повышать качество и скорость просмотра телеканалов и фильмов из нашей обширной медиатеки, – отметил генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев. – Общая пропускная способность системы составляет 400 Гбит/с, что позволит просматривать контент большому количеству пользователей даже при повышенной нагрузке на сеть».

Multi-CDN существенно повышает качество работы сервиса и уменьшает задержки при воспроизведении видео, особенно при трансляции ТВ-каналов в формате HD в часы наибольшей нагрузки. Система в режиме реального времени кэширует более 200 ТВ-каналов и одномоментно хранит свыше 250 ТБ самого востребованного зрителями видеоконтента.

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