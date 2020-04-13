Банк «Левобережный» поддержит малый бизнес беспроцентными кредитами

Заемные средства можно будет направить на выплату зарплаты сотрудникам предприятий наиболее чувствительных к кризису отраслей.

По данным пресс-службы Левобережного банк включен в список участников программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 0%, которая реализуется совместно с Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В программе участвуют только банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-», активно работающие с МСБ.

На поддержку банка в рамках рассматриваемой программы могут рассчитывать малые и микропредприятия, включенные в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный» (ПАО), не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 года. Речь идет о перевозках, культуре, спорте, туризме, гостиничном бизнесе, общественном питании, образовании, организации мероприятий, бытовых услугах.

По закону к субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям – компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

«Клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации и соответствующие указанным параметрам, смогут оформить в Банке «Левобережный» (ПАО) кредит для выплаты заработной платы сотрудникам по льготной ставке 0%, которая будет действовать в течении 6 месяцев», — пояснили в пресс-службе банка.

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