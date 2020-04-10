С бывших руководителей новосибирского «Сибэлектротерма» потребовали около 7 млрд

Подконтрольная РАТМ Холдингу компания «Инвест Плюс», являющаяся конкурсным кредитором банкротящегося новосибирского «Сибэлектротерма», потребовала взыскать с бывших руководителей предприятия более 6 млрд рублей в рамках субсидиарной ответственности.

Сообщение с требованием на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликовал конкурсный управляющий «Сибэлектротерма» Сергей Лебедев. Претензии предъявлены руководившим в разное время заводом Олегу Утиралову, Михаилу Кузьмину и Евгению Белоусову, а также бывшему исполнительному директору Ирине Солодовой. С каждого из них кредитор требует около 1,7 млрд рублей. Заявление подано в арбитражный суд Новосибирской области, дата рассмотрения пока не назначена.

«Сибэлектротерм» был признан банкротом в феврале 2017 года. В октябре 2018 года промышленную зону «Сибэлектротерма» взяло в управление АО «Завод «Экран», входящее в состав РАТМ Холдинга. До этого имущественный комплекс завода находился в управлении индустриального парка «Кировский», фактическим владельцем которого считался Олег Утиралов. Эта сделка позже была признана недействительной новосибирским арбитражным судом. В конце марта текущего года «Инвест Плюс» обратилось в арбитражный суд Московской области с требованием признать Олега Утиралова несостоятельным.

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