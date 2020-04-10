Необходимость резко адаптироваться к дистанционному режиму работы и без потерь организовать деятельность сотрудников, сокращение оборотов за нерабочие недели – с этим уже столкнулась большая часть новосибирских компаний и организаций. Однако кризисы не зря называют временем новых возможностей – эксперты считают, что сохранить свои позиции на изменившемся рынке смогут в первую очередь те компании, которые уже применяют или готовы освоить цифровые сервисы. О том, какие технологии могут помочь предпринимателю в сложившейся ситуации, чтобы эффективно выстроить удаленную работу и оптимизировать штат сотрудников без потерь для бизнеса, читателям «Континента Сибирь» рассказал директор МТС в Новосибирской области АЛЕКСАНДР СОЛОВЕНЧУК.

— Александр Леонидович, переход на «удаленку» вызвал у многих руководителей настоящую панику – как без потерь реорганизовать организовать рабочий процесс, насколько продуктивно будут работать сотрудники. По вашему опыту, возможно ли при дистанционной организации работы сохранить прежний уровень эффективности?

— В первую очередь, хочу отметить, что сейчас в принципе меняется подход к оценке эффективности офисных сотрудников. Неважно, сколько часов в сутки человек работает и где он при этом находится–важно, чтобы работа была выполнена в срок и в полном объеме. Например, в МТС сейчас более 50% сотрудников работает на удаленке, и это вообще не изменило рабочий процесс. Так что мы на собственном опыте знаем, как организовать полноценную дистанционную работу. На помощь, конечно, приходят технологии, в первую очередь облачные: они позволяют оптимально настроить удалённый рабочий процесс даже в компаниях с сотнями сотрудников. Главное, чтобы у персонала был постоянный доступ к интернету, а выполнять обязанности можно с любого устройства: ПК, ноутбука, планшета и даже смартфона. Самый удобный вариант — виртуальное рабочее место: с какого бы устройства сотрудник ни подключился, у него будет доступ ко всем рабочим файлам и сервисам и даже вкладки в браузере сохранятся, и можно в любой момент продолжить работу ровно с того места, где остановился.

— А как в этом случае решается вопрос безопасности? Многие привыкли хранить данные на собственных серверах, стоящих в соседнем кабинете.

— Очевидно, что собственное «железо» не гарантирует стопроцентной безопасности в случае пожара, затопления, отключения электричества, или атаки хакеров. Облако от таких проблем полностью защищено. И это уже оценили предприниматели Новосибирска – только с начала года спрос на «клауды» в регионе по нашим данным вырос на треть, а за полгода – и вовсе в 9 раз. А для тех, кто раздумывает над возможностью попробовать облако и понять, подходит ли оно ему, сейчас введен бесплатный пробный период — в ближайшее время можно будет пользоваться нашим сервисом облачного диска бесплатно. Более сложные сервисы мы готовы подключать сейчас в максимально короткие сроки, чтобы вы и ваши сотрудники могли как можно скорее начать полноценную работу в удалённом режиме.

— Как МТС сейчас ведет работу и документооборот с уже существующими клиентами, если офисы не работают?

— Многие действительно привыкли обслуживаться в наших В2В-офисах, но мы призываем сейчас максимально пользоваться дистанционными сервисами и инструкцией по управлению услугами онлайн. Для того, чтобы любой абонент знал, как это сделать, мы дополнительно проинструктировали контактный центр — достаточно позвонить по номеру 0990. Кроме того, мы понимаем важность поддержки абонентов, поэтому наши персональные менеджеры на связи в режиме 24/7 и готовы максимально быстро отвечать на все вопросы. Для помощи в решении возникающих вопросов выделены дополнительные люди.

— Как в связи со сложившейся ситуацией в целом изменился спрос на услуги для бизнеса? Есть ли ощутимые перемены?

— Как я уже говорил, первый по популярности сейчас запрос на облака и организацию удаленных рабочих мест – его мы, кстати, отрабатываем очень оперативно, в течение пары дней организуя все необходимое для полноценной дистанционной работы. Кроме того, сейчас идет резкий рост спроса на услуги доставки, курьерские службы, а у них своя задача – мониторинг сотрудников. У нас есть сервис по управлению разъездными сотрудниками. Он даёт возможность в режиме онлайн на карте видеть свой персонал, загрузку штата и статус выполнения поручения. Такие отчёты объективны, а подделать их практически невозможно, так что все разъездные сотрудники, даже если их пара сотен, будут в единой и прозрачной для вас системе координат. Вы будете в курсе, кто где находится, что делает, каков статус выполнения каждой задачи. Все новые пользователи этого сервиса по мониторингу сотрудников смогут применять его в своей работе бесплатно в течение 14 дней.

— Как быть с тем, что сегодня многие компании сокращают издержки, и, возможно, не все готовы в таких условиях пробовать что-то новое…

— Здесь вопрос обычной арифметики. Например, малый бизнес не может себе позволить глобальные рекламные кампании с массовым охватом, поэтому наиболее эффективными являются быстрые и адресные коммуникации со своей целевой аудиторией – как раз для этого предназначена наша платформа для самостоятельного запуска таргетированной рекламы в интернете, SMS, Viber и e-mail, а также начисление клиентам кэшбэк за покупки. Отмечу, что таким инструментом для коммуникации со своими клиентами за последние три месяца воспользовались вдвое больше новосибирских предпринимателей, чем ранее. Чтобы поддержать бизнес, мы сейчас предоставляем скидку 2 000 рублей на запуск SMS-рассылки или баннера в мобильном браузере через этот сервис.

Кстати, не все сервисы требуют долгих месяцев, чтобы окупиться – например, решение по оптимизации штата персонала за счет технологии интернета вещей. Звучит масштабно, но по сути, это просто датчики, которые устанавливаются практически в любое оборудование и позволяют сократить расходы на содержание, например, выездных бригад, которые до этого лично контролировали рабочий процесс. Еще один пример — можно сэкономить на расчётно-кассовом обслуживании в банке. Индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу отменили комиссию за внешние переводы на счета юрлиц и ИП, а некоторые из них еще и смогут бесплатно внести наличные на расчётный счёт через кассу банка. Возможно, глобальные проблемы бизнеса это не решит, но, как минимум, даст небольшую передышку.

— Как бизнес может оптимизировать свою деятельность, понятно. А для обычных пользователей что-то поменялось в лучшую сторону?

— Разумеется. Например, абоненты всех операторов теперь имеют возможность бесплатных консультаций с врачами через специальное телемедицинское приложение до 30 апреля. Мы обеспечили такую возможность нашим абонентам. Сейчас они могут принимать звонки при нулевом балансе, даже если номер заблокирован — сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий не требуется. В нашем сервисе онлайн-обучения школьники могут готовиться к государственным экзаменам и практиковать английский язык в мини-группах за полцены. Еще мы обнулили стоимость интернет-трафика на образовательные онлайн-платформы и ресурсы по культуре и искусству, например, «Нетология», Arzamas, Coursera, Geek Brains и другие. Все сервисы, которые сейчас могут пригодиться, теперь собраны в единый пакет: абонент любого оператора, установив соответствующее приложение за символическую стоимость в 1 рубль получает доступ к нашей библиотеке, сервису телемедицинских консультаций, спортивному ресурсу и подписке на 50 телеканалов. Мы хорошо понимаем, что многие сейчас оказались в сложной ситуации, и поэтому практически ежедневно запускаем новые бесплатные предложения для абонентов, так что следите за новостями.

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