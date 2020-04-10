ВТБ объявил о начале приема заявок от сельхозпроизводителей на участие в новой программе госсубсидирования №512. Ставка по данной программе составит до 5% годовых, в ней также убраны ограничения по лимиту в рамках краткосрочного кредитования и расширен перечень целевого использования средств.

Программа льготного кредитования аграрных предприятий №1528, как мы помним, действует с начала 2017 года. Ключевыми нововведениями вступившей в силу программы №512 стало отсутствие ограничения по лимиту краткосрочного кредитования на одного заемщика, а также дополнительный перечень целевого использования средств. Кроме того, в рамках новой программы расширен перечень предприятий, которые могут претендовать на получение кредита с льготной процентной ставкой – в нее включены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дальнейшую переработку или реализацию сельскохозяйственной продукции.

«Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте конкурентоспособности российских производителей, – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. – За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитного портфеля предприятиям отрасли в рамках программы №1528 на 45% по сравнению с результатом 2018 года – почти до 122 млрд рублей. В этом году мы рассчитываем увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря началу работы по новой программе госсубсидирования».

По его словам, на конец 2019 года всего было заключено более 1,4 тысячи кредитных соглашений по программе №1528 общим объемом свыше 200 млрд рублей. Объем новых выдач за 2019 год составил порядка 87 млрд рублей.

Новый механизм способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Получить государственную поддержку в рамках кредитования могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации). Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет.

Напомним, что ВТБ анонсировал новые формы поддержки малого и среднего бизнеса в конце марта – и не только для сельского хозяйства.

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