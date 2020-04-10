Глава Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Томской области Сергей Жвачкин вошли в состав комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России при федеральном правительстве.

Комиссию возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как следует из распоряжения правительства, в ней состоит 52 человека. Среди них: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Членами комиссии стали гендиректор «Почты России», глава госкорпорации «Росатом», председатели правления «Сбербанка России» и ОАО «Российские железные дороги», руководители «Яндекса», «Мэйл.Ру», «Ростелекома» и так далее.

Субъекты федерации, помимо Жвачкина и Травникова, в комиссии представляют мэр Москвы, губернаторы Калининградской, Тульской, Новгородской, Нижегородской областей, а также президент Республики Татарстан.

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