Комитет Заcобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заслушал информацию о мерах, противодействующих распространению коронавирусной инфекции в регионе.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов напомнил депутатам, что на 9 апреля, в Новосибирске зарегистрировано 18 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки прибавилось пять случаев. Выписано с выздоровлением семь человек.

По информации министра, в регионе развернуты два госпиталя, пациентов принимают две больницы — первая инфекционная больница, которая принимает взрослых, и третья детская, где сейчас находится 12 детей с признаками ОРВИ. Взрослых с подтвержденной коронавирусной инфекцией 11 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. У остальных состояние удовлетворительное.

Министр также сообщил, что на территории Новосибирска разворачивается инфекционный госпиталь на базе 11-й больницы, такой же корпус создается на территории 12-й больницы.

«Все это хорошо, но у людей есть вопросы, – отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив. – Куда обратиться человеку, если захотел сдать анализ?» По его словам по этому поводу поступает очень много обращений от жителей области, на которые пока нечего ответить.

Кроме того Шимкив отметил, что «в городе не проводится никаких работ по дезинфекции, остановки грязные, на дорогах пыль столбом, здания никто не обрабатывает. Обращаю на это внимание», — подчеркнул спикер Заксобрания.

Он также обратил внимание на то, что нужно шире вовлекать в работу по противодействию эпидемии силы МЧС.

«Я вижу телевизионные сюжеты, как сотрудники МЧС гоняют по Обскому водохранилищу рыбаков, – сказал спикер. – Но не вижу, чтобы они занимались дезинфекцией города, как это делается в других регионах».

Сейчас МЧС, по словам Шимкива, должно заниматься не только плановыми и привычными работами, но и обеспечивать безопасность горожан и начать дезинфекцию города.

Зампред комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Семенюк уточнил у вице-губернатора региона Сергея Нелюбова относительно поступления федеральных средств на развертывание специализированных коек, оснащение дополнительным оборудованием, и т.д. «Что касается средств, которые выделяются из федерального бюджета, 712 миллионов рублей — это на создание медицинских коек, которые дополнительно разворачиваются. Кроме того, на дополнительные выплаты медицинским работникам будет потрачено порядка 119 миллионов рублей из федерального бюджета», — отметил Нелюбов.

Возможность проведения плановых операций в федеральных клиниках интересовала депутата Татьяну Есипову. Константин Хальзов ответил, что на сегодня сохранена возможность оказания плановой медицинской помощи больным с онокологическими заболеваниями, где требуется постоянный осмотр и терапия.

«Работа идет в ручном режиме, — дополнил председатель комитета Игорь Гришунин, рассказавший и практике видео-консультаций. — Очень много звонков поступает в комитет. И мы стараемся осуществить взаимодействие с территориями Новосибирской области, где люди нуждаются в этой помощи, не только с нашими областными и районными больницами, но непосредственно с федеральными учреждениями, чтобы помощь пришла своевременно. Мы готовы здесь в оперативном режиме связываться с минздравом Новосибирской области, и все эти вопросы решать».

Напомним, премьер-министр России на совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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