В условиях самоизоляции и режима хоум-офиса жители Сибири увеличили нагрузку на сети операторов связи. В связи с этим закономерно возросло и число жалоб на качество работы интернет-провайдеров. Сами операторы, впрочем, уверяют, что поломок больше не стало, просто абоненты стали чаще их замечать. Как в действительности обстоит ситуация, разбирался «Континент Сибирь».

Пока для большинства отраслей экономики пандемия и карантин обернулись вынужденным простоем, у меньшинства это стало причиной аврала. В последнюю группу входит и телеком-отрасль, на которой теперь лежит негласная обязанность не только удерживать людей дома, но и поддерживать телемедицину, дистанционное образование, работу организаций в режиме home office — и при этом еще, по возможности, соблюдать карантин самим.

Предприятия телеком-отрасли, скорее всего, станут одними из последних, кого закроют на карантин. Так, например, салоны операторов сотовой связи не прекращали работу — так же, как и продуктовые магазины, аптеки и отделения банков. Разумеется, со всеми предосторожностями и призывами работать онлайн, если есть такая возможность, — но не закрывались.

То же самое сделали и «проводники», продолжившие работать в штатном режиме, но распустившие при этом всех, кого можно, по домам. По словам заместителя директора Новосибирского филиала «Ростелекома» и директора по работе с массовым сегментом Виталия Лапицкого, порядка 60% всех сотрудников РТ уже работают из дома. Но это, конечно, не коснулось технических служб, которые по-прежнему «в полях».

Перегрузка на уровне Нового года

Смог ли вынужденный карантин на рабочих местах и в школах, когда интернет-трафик из этих мест переместился домой, обвалить работу провайдеров? «Континент Сибирь» задал этот вопрос как самим операторам, так и потребителям, и ответ получился таким: «Нагрузка, конечно, возросла, но не сильно».

«Для нас как для оператора связи в такой ситуации нет ничего необычного, — так оценил итоги последних недель генеральный директор «Сибирских Сетей» Александр Шиляев. — Мы с таким пиком нагрузки сталкиваемся каждый год в новогодние каникулы, и давно научились с ним справляться». В то же время он допустил, что в этот раз такие «каникулы» продлятся дольше, чем в Новый год, и ресурсов пользователям потребуется больше, т. к. многие сейчас работают из дома. Но, по его словам, резервных мощностей у компании хватает.

В «Новотелекоме» ранее отмечали «Континенту Сибирь», что рост действительно есть и составляет 10% относительно среднего уровня, однако связывали его с «некоронавирусными» факторами.

«Сейчас нагрузка сетей «Ростелекома» находится чуть выше уровня выходных дней — плюс 5–7%», — дал свою оценку Виталий Лапицкий. По его словам, до 6 апреля наблюдалась заметная перебалансировка нагрузки сетей с корпоративного сегмента на массовый — было видно, что многие компании продолжают работать «из дома». Но сейчас, в связи с отменой карантина для ряда крупных предприятий, вполне возможен и обратный откат: даже те, кому Интернет на рабочем месте не нужен, перестанут пользоваться им из дома днем.

Стало ли больше поломок?

Большинство интернет-пользователей, опрошенных «Континентом Сибирь», относятся к сегменту малого бизнеса, по большей части это те, для кого Интернет — основной рабочий инструмент. Большинство сошлись на том, что нагрузка на сети действительно возросла у всех операторов, а число отключений связи либо не изменилось, либо выросло, но незначительно. Причиной поломки чаще всего оказывалось принимающее оборудование: терминалы, приставки, маршрутизаторы и другие устройства, не рассчитанные на высокую нагрузку. Сотрудники «Континента Сибирь» сетовали на нестабильность в работе сразу нескольких крупных операторов связи — от «Новотелекома» до «Сибирских Сетей».

Некоторые операторы связи решили проводить воспитательную работу среди своих абонентов. Так, глава МТС Александр Корня выступил с обращением, в котором рекомендовал абонентам в текущей ситуации воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. «Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно», — отметил президент МТС.

Оценки самих операторов по данному вопросу разошлись. «Да, число обращений возросло, но причина здесь скорее субъективная, — говорит Виталий Лапицкий. — Те, кто раньше проводил день на рабочем месте, сейчас сидят дома и проводят много времени в Интернете. Раньше ошибок было не больше, но замечало их меньше людей. Поэтому сейчас число обращений растет».

По данным «ТрансТелеКома», количество обращений абонентов во время самоизоляции не изменилось.

А вот Александр Шиляев в рамках прошедшей 7 апреля пресс-конференции в ТАСС отметил, что число аварий в «Сибирских Сетях» во время карантина, по его оценкам, только снизилось. «Если разобраться в причинах сбоев, многие из них носили рукотворный характер, — рассуждает он. — Причиной оказывались либо сотрудники управляющих компаний, которые что-то случайно сломали, либо наши собственные профилактические работы. Сейчас все это прекратилось или, как минимум, сократилось — и мы видим, что поломок сразу стало меньше».

Что нагружает сеть и откуда столько заявок?

Несмотря на то что теперь домашний Интернет активно используется днем для учебы и работы, большинство опрошенных «КС» пользователей самым «тормозным» временем суток назвали вечер, когда работа и учеба уже кончаются.

Число обращений возросло, но причина здесь скорее субъективная, — те, кто раньше проводил день на рабочем месте, сейчас сидят дома и проводят много времени в Интернете

Основную часть «внеплановой» нагрузки, по данным как операторов, так и пользователей, составил именно развлекательный контент, с помощью которого людей пытаются убедить не выходить из дома лишний раз. Многие производители контента, да и сами операторы с прошлого месяца регулярно выбрасывают на рынок промоакции на развлекательные и образовательные сервисы — и вот результат.

«Многие, видимо, восприняли карантин как свалившийся на них неожиданный отпуск, — констатирует руководитель службы управления брендом «Новотелекома» Дмитрий Мишин. — Мы видим возросший интернет-трафик, рост телесмотрения и потребления видеоконтента. Но проблем для нас это не вызвало».

Между тем, несмотря на заверения операторов, повышенная нагрузка на сети продолжает беспокоить общество и власть. Так, недавно федеральное Минкомсвязи попросило крупные онлайн-площадки временно, до конца режима самоизоляции, уменьшить качество видео, отказавшись от HD-формата. В Европе власти выдвинули аналогичное требование к видеопорталам еще 18 марта. Плюс к «осознанному потреблению трафика» во время карантина призвали сами операторы, в частности, МТС — они уже в марте зафиксировали рост трафика в крупных городах на 30%.

Мы фиксируем рост заявок на подключение — это те, у кого домашнего широкополосного доступа в Интернет раньше не было

Большинство акционных сервисов имеют OTT-формат, то есть не привязаны к конкретному оператору — это стало одной из причин еще одного «карантинного» тренда. Многие «проводные» операторы, несмотря на то что рынок широкополосного доступа в Интернет в Новосибирске считается крайне насыщенным, отметили за последние недели рост числа заявок на подключение — в первую очередь для работы. Последнее время те, кто много времени проводил на рабочем месте (и зачастую регулярно менял место жительства), далеко не всегда подключали к дому проводной Интернет с фиксированной абонплатой, предпочитая мобильный. Пока не начался карантин. «Мы фиксируем рост заявок на подключение — это те, у кого домашнего широкополосного доступа в Интернет раньше не было», — отмечает Виталий Лапицкий. Александр Шиляев констатировал рост числа заявок с начала режима самоизоляции на 30%. ТТК сообщили о 20%-ом росте.

Пик потребления

До сих пор середина весны у операторов была сезоном начала снижения трафика, поскольку абоненты больше времени проводили на природе. Сейчас, по понятным причинам, этого не происходит. Но и дальнейшего роста нагрузки на сети ждать не нужно — участники телеком-рынка считают, что пик уже позади.

Сейчас наблюдаем тенденцию стабилизации нагрузки. Люди начинают привыкать к новой реальности и упорядочивают свой быт, находясь дома

«На первой неделе самоизоляции трафик, в первую очередь дневной, показывал устойчивый рост. Оно и понятно: к детям, которых отправили из школ учиться дома, добавились и взрослые, — вспоминает Дмитрий Мишин. — Сейчас наблюдаем тенденцию стабилизации нагрузки. Люди начинают привыкать к новой реальности и упорядочивают свой быт, находясь дома».

«В последнее время я заметил рост числа автомобилей на улицах, — продолжает Виталий Лапицкий. — Видно, что люди насиделись дома, и кто-то уже выходит на работу. Это значит, что дальнейшего роста нагрузки на домашние сети не будет, вопрос лишь в том, останется ли он на текущем уровне или пойдет на спад. Это покажут текущая неделя и следующая».

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