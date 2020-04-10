Банки начали выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах

Российские финансовые институты начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

Так, к примеру, 8 апреля ВТБ во всех регионах своего присутствия приступил к выдаче малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Первые кредиты под 0% будут предоставляться клиентам банка на срок до 6 месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.

При расчете суммы займа учитываются количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

«В условиях распространения коронавируса наиболее пострадавшим сегментом бизнеса стали малые и микропредприятия, которые оказались в очень сложной ситуации, часто на грани выживания, — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. — 31 марта в Москве мы уже реализовали пилотные выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, а сегодня начинаем принимать заявки во всех регионах страны. Кроме государственных, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные программы реструктуризации и поддержки бизнеса. На сегодня к нам поступило уже более 1500 таких обращений. Мы уверены, что предлагаемые нами меры помогут им в этот непростой период сохранить свой бизнес».

На сайте банка был создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о предложениях партнеров, которая призвана помочь малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.

По материалам пресс-службы банка

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