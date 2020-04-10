МинЖКХ региона порекомендовало управляющим компаниям ежедневно проводить в подъездах многоквартирных домов санитарную обработку – протирать ручки входных дверей, перила, почтовые ящики, кнопки лифта и другие поверхности хлоро- или спиртосодержащими средствами.
Для дезинфекции УК закупают химсредства, цены на которые уже существенно выросли. Так, например, цена на дизхлорные таблетки выросла более, чем в два раза с 300 рублей за банку, до 650 рублей.
При этом управляющим компаниям запрещено поднимать цены на уборку подъездов.
Напомним, в новосибирскую аптечную сеть поступили 330 тысяч масок.