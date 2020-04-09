Завершение отопительного сезона в Новосибирске, несмотря на ограничительные меры, не выйдет за пределы графика и запланировано на первую половину мая. Ремонтная и инвестиционная программы не меняются. Об этом на прошедшей онлайн пресс-конференции 9 апреля сообщил директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков.

Как рассказал Андрей Колмаков, в I квартале текущего года станциями СГК выработано почти 3,5 млрд кВт•ч электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года. Тепловой энергии выработано около 4 млн 800 тыс. Гкал, что на 8% меньше прошлого года.

Снижение, по словам руководителя филиала компании, связано со среднегодовой температурой. «По запасам топлива проблем нет», — добавил Андрей Колмаков. Он отметил, что введенные из-за угрозы распространения коронавируса ограничения не сказались на работающих в непрерывном цикле энергосистемах компании. В среднем на пяти электростанциях в Новосибирске и Барабинске ежедневно работают 850 человек оперативного персонала. Порядка 250 сотрудников работают в теплосетевой организации, это минимально необходимое количество. Около тысячи специалистов СГК сейчас работают удаленно, и на работу выходят по мере необходимости. Предприятия постоянно мониторят состояние здоровья персонала, измеряя сотрудникам температуру при выходе на работу. «За прошедшие три недели есть отстраненные работники, но это ОРВИ, заболевания общего характера», — сказал Андрей Колмаков. Все сотрудники СГК на рабочих местах обеспечены масками и антисептиками, уборка помещений проводится чаще, чем обычно. «Мы полностью перекрываем риски заболевания у своих сотрудников», — добавил руководитель филиала СГК.

Из-за режима самоизоляции генерирующая компания прекратила прямые контакты с потребителями, центр работы с населением временно закрыт. Обслуживаются потребители удаленно, через call-центр. Кроме того, в компании отменили все командировки, следят за соблюдением дистанции между сотрудниками. «Даже рукопожатия запрещены», — отметил Андрей Колмаков.

Введенные ограничения, по словам Колмакова, не скажутся на сроках окончания отопительного сезона. «Рабочая группа по окончанию отопительного сезона уже создана в муниципалитете, как обычно, он завершится после 9 мая», — пояснил топ-менеджер генерирующей компании. Сейчас в СГК идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. «Все закупочные процедуры проведены, подрядчики определены, договоры подписываются. Как скажутся на поставках ограничительные меры, оценить сложно, но пока срывов не было», — уточнил Андрей Колмаков.

Компании предстоит большой объем ремонтных работ, в планах значатся 13 единиц основного оборудования на станциях: котлы, турбоагрегаты, турбогенераторы и так далее. Уже сейчас третий блок ТЭЦ-5 выведен на капремонт, в этом году будет заменено до 500 т поверхностей нагрева котлов. 10–15% ремонтного фонда СГК традиционно направляет на экологические мероприятия, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Порядка 200 млн рублей в ремонтной кампании текущего года будет направлено на экологию. Кроме того, будут реализованы экологические инвестпроекты — модернизированы системы гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также готовится проект наращивания трубы на ТЭЦ-4.

По окончании отопительного сезона компания планирует провести испытания теплосетей. О графике говорить пока рано, он сейчас находится на согласовании в мэрии. «В летней программе ремонта у нас 4,5 км магистральных тепловых сетей, 9 участков. Мы проработали объемы на пять лет вперед и отторговались по нескольких лотам до 2024 года. Определен объем работ, который подрядчики должны выполнить», — рассказал Андрей Колмаков. Возможности сдвига сроков ремонта по социально-экономическим причинам он не допустил. «Сроки определяет погода, а зиму пандемия не отменит», — добавил руководитель филиала.

Компания не планирует сокращать персонал или урезать зарплату сотрудникам. «Меньше станций у нас не будет, мы не будем производить меньше электроэнергии и тепла, — пояснил Андрей Колмаков. — Каждый должен заниматься своим делом. Мы знаем, как нам выполнять нашу работу, а вы уж доверьтесь нам. В ситуации с коронавирусом, как бы ни было тяжело, давайте все-таки тоже доверимся профессионалам — врачам и специалистам, которые нам говорят, как нужно себя вести в такой ситуации. Давайте вместе все это переживем, и просьба одна: беречь себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности», — обратился к жителям региона директор Новосибирского филиала СГК.

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