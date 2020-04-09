Лечащие больных коронавирусом медики Кузбасса получат премии из областного бюджета

В Кемеровской области введены премии для медработников, участвующих в лечении больных COVID-19. Эти премии будут выплачены помимо федеральных выплат, о которых накануне говорил Владимир Путин, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

По указанию губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва медики региона получат выплаты из бюджета Кузбасса, помимо федеральных премий, озвученных президентом России.

«Президент России Владимир Путин объявил вчера о доплатах врачам, которые вводятся на федеральном уровне. Наше решение о поддержке медиков тоже остается в силе, так что врачи Кузбасса получат два вида поощрения — региональное и федеральное. Это позволит существенно поддержать врачей, которые борются с распространением нового опасного заболевания», — сказал Сергей Цивилёв.

Напомним, что 8 апреля президент сообщил о федеральных мерах поддержки:

— Врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату в размере 80 тысяч рублей в месяц.

— Сумма ежемесячных доплат для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей.

— Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

— Доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом: врачи — по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Напомним, в Кузбассе разрешили открыть парикмахерские и маникюрные салоны, несмотря на режим самоизоляции.

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