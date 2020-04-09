Крадущийся ресторатор, затаившийся гость: что ждет рынок HoReCa в ближайшие месяцы?

Самое верное выражение, которое описывает сложившуюся ситуацию на рынке HoReCa, на мой взгляд, созвучно известному фильму: крадущийся ресторатор, затаившийся гость. Где ресторатор реально крадется в потемках по неизведанному полю вирусно-экономического бардака, чтобы бизнес выжил, а гость вынуждено сидит дома и деньги тратит по минимуму. Все и всё на паузе, насколько это возможно. В своей колонке выделил 15 наблюдений о том, что происходит на ресторанном рынке сегодня, и чего ждать в ближайшей перспективе.

В условиях пандемии коронавируса на региональном ресторанном рынке появилось множество новых чатов, а прежние группы получили новый импульс к активным дискуссиям . Все участники рынка захотели вдруг хотя бы в виртуальном поле быть вместе и пытаться что-то обсудить и решить. Вместе с тем, 90% информации, к сожалению — это переливание из пустого в порожнее. Но есть и полезные инициативы. Так, сибирская федерация рестораторов и отельеров (Сибфрио) написала письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложениями по поддержке бизнеса. Реакции, как понимаю пока не последовало. Петиции о поддержке бизнеса подписывают и другие сообщества, в частности вышеупомянутые чаты. Насколько это эффективный инструмент – скоро узнаем.

. Все участники рынка захотели вдруг хотя бы в виртуальном поле быть вместе и пытаться что-то обсудить и решить. Вместе с тем, 90% информации, к сожалению — это переливание из пустого в порожнее. Но есть и полезные инициативы. Так, сибирская федерация рестораторов и отельеров (Сибфрио) написала письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложениями по поддержке бизнеса. Реакции, как понимаю пока не последовало. Петиции о поддержке бизнеса подписывают и другие сообщества, в частности вышеупомянутые чаты. Насколько это эффективный инструмент – скоро узнаем. Вся жизнь теперь переместилась в онлайн . Речь даже не про доставку, где просто все бордовее любого Бордо, а про курсы/семинары/вебинары/прямые эфиры/рецепты и прочие онлайн-активности. Все вдруг начали готовить, упаковывать франшизы, учить открывать рестораны, выстраивать сервис, продажи, да бог его весть еще чему. И, судя по тому, что обсуждают в тех же чатах, такая помощь может и понадобиться людям, потому что оказывается, что порой предприниматели не знают элементарных вещей…

. Речь даже не про доставку, где просто все бордовее любого Бордо, а про курсы/семинары/вебинары/прямые эфиры/рецепты и прочие онлайн-активности. Все вдруг начали готовить, упаковывать франшизы, учить открывать рестораны, выстраивать сервис, продажи, да бог его весть еще чему. И, судя по тому, что обсуждают в тех же чатах, такая помощь может и понадобиться людям, потому что оказывается, что порой предприниматели не знают элементарных вещей… Рестораторы поделились на две условные группы . Первые активно комментируют текущую ситуацию, участвуют в эфирах, дают комментарии СМИ, «рассуждают на тему», и т.д. Вторая группа рестораторов — те, кто спрятался в скорлупу своей компании и не «хайпует» на текущей информационной повестке. Правых и не правых тут нет, но позиция последних лично мне внутренне ближе.

. Первые активно комментируют текущую ситуацию, участвуют в эфирах, дают комментарии СМИ, «рассуждают на тему», и т.д. Вторая группа рестораторов — те, кто спрятался в скорлупу своей компании и не «хайпует» на текущей информационной повестке. Правых и не правых тут нет, но позиция последних лично мне внутренне ближе. Одно из самых ожидаемых событий сегодня — относительно быстрая отмена «самоизоляции» . В соседних с Новосибирской областью регионах грозят прекратить этот режим уже в самом ближайшем времени: 12 апреля в Омской области, 15 апреля в Томской области. Но это, как говорится, не точно. Статистика зараженных в Новосибирской области на сегодня едва перешла отметку в 18 человек. С 6 апреля в регионе было разрешено работать строительным компаниям. Знаю, что рестораны пытаются договориться кормить рабочих в рамках разрешенных «внутренних столовых на предприятиях». Но почему-то кажется, что эта ниша уже давно занята.

. В соседних с Новосибирской областью регионах грозят прекратить этот режим уже в самом ближайшем времени: 12 апреля в Омской области, 15 апреля в Томской области. Но это, как говорится, не точно. Статистика зараженных в Новосибирской области на сегодня едва перешла отметку в 18 человек. С 6 апреля в регионе было разрешено работать строительным компаниям. Знаю, что рестораны пытаются договориться кормить рабочих в рамках разрешенных «внутренних столовых на предприятиях». Но почему-то кажется, что эта ниша уже давно занята. Тем кто еще верит в доставку, нужно точно успокоиться . Ключевые игроки рынка доставки города уже закрыли до 30% своих точек, и всплеска спроса на карантине не наблюдают. Не верите городским игрокам – посмотрите на открытую статистику по объемам «ДоДо Пиццы». Падение составило те самые 30%, и это в изначально «заточенной» на доставку компании при их бюджетах, штате маркетологов, собственной ИТ-системе и прочих преимуществах, которых у одиночного заведения попросту нет. Рост естественно видят рестораторы, у которых доставка была не в приоритете, либо ее просто раньше не было. Но этот всплеск скорее всего носит временный характер.

. Ключевые игроки рынка доставки города уже закрыли до 30% своих точек, и всплеска спроса на карантине не наблюдают. Не верите городским игрокам – посмотрите на открытую статистику по объемам «ДоДо Пиццы». Падение составило те самые 30%, и это в изначально «заточенной» на доставку компании при их бюджетах, штате маркетологов, собственной ИТ-системе и прочих преимуществах, которых у одиночного заведения попросту нет. Рост естественно видят рестораторы, у которых доставка была не в приоритете, либо ее просто раньше не было. Но этот всплеск скорее всего носит временный характер. Без доставки в ближайшее время рестораторам в принципе не выжить , и тем, кто откроется и будет работать дальше, в долгосрочной перспективе придется в любом случае обзавестись этим сервисом.

, и тем, кто откроется и будет работать дальше, в долгосрочной перспективе придется в любом случае обзавестись этим сервисом. По имеющейся от участников рынка информации, за неделю карантина случилось несколько краж в закрытых ресторанах . Что пытались найти/взять, не раскрывается, денег в кассах давно нет, а бывшего в употреблении оборудования на рынке скоро будет столько, что оно подешевеет сильнее рубля или нефти.

. Что пытались найти/взять, не раскрывается, денег в кассах давно нет, а бывшего в употреблении оборудования на рынке скоро будет столько, что оно подешевеет сильнее рубля или нефти. По вопросам аренды у рестораторов ситуация везде примерно одинаковая: кто-то из собственников площадок идет навстречу, кто-то категорически не согласен на уступки. Найти замену текущему арендатору с каждым днем становится все сложнее. На мой взгляд, после выхода с «каникул» фиксированные ставки аренды скорее всего уйдут в прошлое, и будет нормой процент от оборота.

Найти замену текущему арендатору с каждым днем становится все сложнее. На мой взгляд, после выхода с «каникул» фиксированные ставки аренды скорее всего уйдут в прошлое, и будет нормой процент от оборота. Самый тяжелый вопрос у рестораторов с персоналом. Про откровенное кидалово со стороны работодателей я не слышал, все в этом случае находятся в одинаково сложной ситуации и пытаются из нее выйти максимально корректно. Кто-то переквалифицирует персонал в курьеров, кто-то отправляет в оплачиваемый отпуск, отпуск без содержания, но с сохранением места и тд, кто-то оформляет простой и 2/3 зарплаты, кто-то договаривается, полюбовно раздавая скоропортящиеся продукты под зарплату. Подтверждением тезиса о готовности помогать друг другу может служить кейс из курортных зон: Шерегеш, Алтай и т.д, где традиционно работает много рестораторов и персонала из Новосибирска. Сезон там в связи с карантином также закончен, деятельность общепита и гостиниц остановлена, предприятия законсервированы. Но в этой ситуации собственники отелей оставляют персонал переждать текущую ситуацию у себя в гостиницах бесплатно, понимая, что без работы снять в Новосибирске или любом другом городе квартиру сотрудники попросту не смогут.

Про откровенное кидалово со стороны работодателей я не слышал, все в этом случае находятся в одинаково сложной ситуации и пытаются из нее выйти максимально корректно. Кто-то переквалифицирует персонал в курьеров, кто-то отправляет в оплачиваемый отпуск, отпуск без содержания, но с сохранением места и тд, кто-то оформляет простой и 2/3 зарплаты, кто-то договаривается, полюбовно раздавая скоропортящиеся продукты под зарплату. Подтверждением тезиса о готовности помогать друг другу может служить кейс из курортных зон: Шерегеш, Алтай и т.д, где традиционно работает много рестораторов и персонала из Новосибирска. Сезон там в связи с карантином также закончен, деятельность общепита и гостиниц остановлена, предприятия законсервированы. Но в этой ситуации собственники отелей оставляют персонал переждать текущую ситуацию у себя в гостиницах бесплатно, понимая, что без работы снять в Новосибирске или любом другом городе квартиру сотрудники попросту не смогут. Самое сложное время для рестораторов, видимо, наступит на днях — 10 апреля у подавляющего большинства компаний расчет за март. И это сейчас основная проблема для управленцев и собственников, о чем они открыто и говорят. Даже если та или иная компания смогла найти деньги на выплату зарплаты, то скорее всего это сделано в ущерб оплаты аренды, поставщиков, поставщиков услуг и тд., что вряд ли в лучшую сторону отражается на положении дел в этих смежных ресторанному бизнесу компаниях. Замкнутый круг.

И это сейчас основная проблема для управленцев и собственников, о чем они открыто и говорят. Даже если та или иная компания смогла найти деньги на выплату зарплаты, то скорее всего это сделано в ущерб оплаты аренды, поставщиков, поставщиков услуг и тд., что вряд ли в лучшую сторону отражается на положении дел в этих смежных ресторанному бизнесу компаниях. Замкнутый круг. Горизонт планирования свелся к тактическому на сутки и стратегическому хотя бы на пару месяцев, которые нужно будет продержаться в худшем случае . Продержаться — полбеды, потом как-то нужно будет открыться, а это закуп товара, оплата персонала, подрядчиков, аренды и прочих расходов, даже текущих. И это не говоря уже о долгах в случае, если они успели накопиться. Таким образом, открытие после окончания самоизоляции тоже будет стоить денег заведению. Где их брать, и есть ли они, тоже пока непонятно.

. Продержаться — полбеды, потом как-то нужно будет открыться, а это закуп товара, оплата персонала, подрядчиков, аренды и прочих расходов, даже текущих. И это не говоря уже о долгах в случае, если они успели накопиться. Таким образом, открытие после окончания самоизоляции тоже будет стоить денег заведению. Где их брать, и есть ли они, тоже пока непонятно. Прогнозирую, что 10-20% заведений после карантина уже и не откроется, потом еще 10-20% закроется за пару-тройку месяцев, не пережив падение спроса и не потянув операционные затраты. Ключевым фактором будет являться срок карантина и невозможности работать.

Ключевым фактором будет являться срок карантина и невозможности работать. Рынок, видимо, существенно прорядится, большинство заведений среднеценового сегмента либо перестроятся, либо прекратят свою деятельность. Останутся премиальные форматы и крайне демократичные, иного не дано.

Останутся премиальные форматы и крайне демократичные, иного не дано. Продукты все на сегодня в наличии, проблем нет. На импорт, естественно цены уже поднялись. Местные продукты пока держатся, но скорее всего это не надолго.

На импорт, естественно цены уже поднялись. Местные продукты пока держатся, но скорее всего это не надолго. План для всех один — продержаться. Все разговоры о развитии на паузе. Хотя, конечно, планы были у всех и немалые — от запуска барных фуд-холлов до открытия новых ресторанов и даже сетей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.