С 6 апреля новосибирских школьников перевели на дистанционную форму обучения с использованием интернет-технологий. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил готовность системы образования работать в условиях карантинных ограничений.

В Новосибирске из-за продления всеобщего режима самоизоляции школы осваивают новые формы взаимодействия с учениками. Во вторник, 7 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в МБОУ «Экономический лицей», где, как и во многих других средних общеобразовательных учреждениях города, уже перешли на дистанционное обучение.

Выглядит такое обучение следующим образом: учитель находится в классе (другой вариант — дома) и в определенное время выходит на связь с учениками через Интернет. Виртуальный урок проводится с использованием всего спектра технологических возможностей, в том числе веб-камеры и сканера — для демонстрации учебных пособий. Общение учителя и учеников происходит в режиме реального времени. В некоторых случаях педагог может даже транслировать урок у доски, используя планшет.

«Фактически это тот же урок, только мы находимся по разные стороны экрана. У меня есть электронный учебник, который я могу задействовать. Дети выполняют задания, и я сразу могу видеть результат. Иногда после урока мы какое-то время общаемся в режиме видеоконференции с родителями. Они советуются, как лучше организовать рабочий день ребенка», — рассказала учитель английского языка экономического лицея.

Кроме того, в дополнение к онлайн-занятиям в школах города применяют простую схему бесконтактной передачи заданий на неделю. Родители учеников могут лично забрать задание на бумаге, помещенной в мультифору, которое учитель оставляет им в фойе учебного заведения. Выполненные уроки точно таким же образом передаются учителям.

Как сообщил в ходе выездного совещания мэру города начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, на дистанционное обучение перешли уже 206 средних общеобразовательных учреждений Новосибирска из 215. Оставшиеся планируется перевести до 10 апреля. Пока в новую систему не вошли коррекционные школы и образовательные учреждения ГУФСИН.

«Уже с момента введения режима повышенной готовности было понимание того, что рано или поздно остро встанет вопрос с образованием, — и мы должны сделать все, чтобы традиционно высокая школа подготовки к поступлению выпускников в вузы и ссузы не пострадала, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Были опасения по поводу дистанционного обучения, но сегодня можно твердо говорить, что система стартовала успешно. Где-то лучше, где-то похуже. Мы используем ее возможности максимально, чтобы не потерять качество и темп преподавания. Могу сказать, что получил в очередной раз подтверждение высокого уровня наших педагогов и в целом системы образования в Новосибирске».

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов высоко оценил тот факт, что в сжатые сроки школы города смогли переориентироваться с классического на дистанционное обучение.

«Понятно, что когда система начинает работать, всегда появляются какие-то сбои. Но главное то, что в городе удалось организовать весь процесс в таких огромных масштабах за очень короткий период. Дети получили возможность продолжать обучение дома. Полагаю, это очень полезный опыт и большой шаг вперед в нашем образовании. Хочу поблагодарить всех директоров, педагогов и организаторов, которые начали это большое дело», — отметил Ренат Сулейманов.

При этом Анатолий Локоть заметил, что переход на дистанционное обучение в разы увеличивает ответственность родителей, которые должны организовать ребенку условия для эффективного продолжения учебного процесса. Согласны с этим мнением и представители педагогического коллектива.

«Максимальное время виртуального урока, по правилам СанПиНа, составляет не более получаса, а остальная нагрузка ложится на родителей. Некоторым семьям бывает трудно организовать рабочий день ребенка без личной поддержки учителя», — рассказала о проблемах перехода на новую форму обучения директор МБОУ «Экономический лицей» Людмила Некрасова.

Несмотря на возможности, которое дает дистанционное образование, долго продолжать учебу в формате «удаленки» нельзя, к такому выводу пришли все участники прошедшего совещания.

«Неделя, две, месяц — максимум. А дальше нужно возвращаться к классической системе преподавания, чтобы дети смогли сдать ОГЭ и ЕГЭ. Важно не пропустить точку невозврата, когда возникнут сложности с дальнейшим поступлением выпускников в вузы и другие учебные заведения», — обратил внимание мэр.

Заметим, что к дистанционному образованию педагогов в Новосибирске начали готовить около трех недель назад. Большую роль в организации обучающих вебинаров для учителей сыграл городской информационный центр «Эгида».

Сегодня педагоги имеют возможность использовать в дистанционном образовании широкий спектр разных интернет-ресурсов. Среди них — учебная платформа «Учи.ру», яндекс-ресурсы «ЯКласс» и «Я.учебник», курсы на платформах Moodle и Zoom, онлайн-школа Foxford. Также активно используются скайп, мессенджер «Вотсап», ютуб-канал. Однако несмотря на такое обилие ресурсов, сообщество учителей нуждается в единой платформе, которая позволит связать воедино весь учебный процесс, решить ряд технических проблем и начать тиражировать лучший опыт новосибирских педагогов. Кроме того, благодаря новому ресурсу учреждения смогут перевести часть курсов в дистанционный формат и перейти на пятидневку.

О решении создать единую образовательную интернет-платформу в Новосибирске в ходе проведенного выездного совещания сообщил Анатолий Локоть. Мэр сделал вывод, что новый продукт не просто поможет работать в критических ситуациях, но и станет следующим важным шагом в развитии методики преподавания.

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