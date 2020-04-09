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Новосибирца оштрафовали за прогулку в Центральном парке
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Лечащие больных коронавирусом медики Кузбасса получат премии из областного бюджета
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Новосибирские аграрии готовятся к предстоящей посевной в условиях пандемии
14:04
Любители выпить на улице попали на штрафы в Новосибирске
13:30
Правительство Новосибирской области утвердило план поддержки экономики региона
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В Кузбассе разрешили открыть парикмахерские и маникюрные салоны, несмотря на режим самоизоляции
12:50
В Новосибирской области за сутки найдено пять новых зараженных коронавирусом
12:31
В СО РАН создадут центр по борьбе с острыми вирусными инфекциями
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Губернатор Алтайского края временно запретил плановую госпитализацию
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Ученые обнаружили очередное потенциальное лекарство от коронавируса
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Швейные предприятия Новосибирска расширяют производство тканевых масок
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«Единая Россия» выделяет партийные деньги на покупку машин для работы врачей в регионах
17:06
В международном аэропорту Кемерово откроют новый терминал
Ресторанный консультант, маркетолог
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, доцент кафедры «Электротехнические комплексы» Новосибирского государственного технического университета
Директор компании «Альфа Бизнес», эксперт по купле-продаже бизнеса
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
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