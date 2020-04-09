Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Информация об этом появилась на официальном телеграм-канале главы региона «Цивилев. Live».
Глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации».
С сегодняшнего дня в список предприятий, которым теперь разрешена работа добавлены парикмахерские, салоны, предоставляющие маникюрные и педикюрные услуги. Также разрешено работать организациям и индивидуальным предприятиям, оказывающим услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви, занимающимся уборкой и дезинфекцией, дезинсекций и дератизацией зданий и помещений.
Кроме того, снова могу начать работу многофункциональные центры предоставления госуслуг на территории Кузбасса и ломбарды.
Ранее отдельные автодилеры Кузбасса также сообщали о том, что глава региона своим распоряжением разрешил им работать.
Напомним, губернатор Кузбасса 2 апреля лично потребовал вывести посетителей магазина в ТЦ в Новокузнецке, которые нарущали режим самоизоляции.