Красноярская мэрия привлекает кредиты на 3 млрд рублей. Цель — покрытие прошлых займов. Эксперты называют кредитную политику городских властей рискованной, а уровень муниципального долга — критическим. Есть вероятность, что администрация может лишиться права инициативных бюджетных трат.

Администрация Красноярска привлечет кредиты на общую сумму 3 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Еремин. Финансовые организации, с которыми будет заключен контракт на привлечение займа, будут определены посредством трех аукционных процедур. Они должны пройти в апреле-мае нынешнего года.

Причиной привлечения ссуд администрация называет необходимость погасить прежние муниципальные долговые обязательства.

Два займа в размере соответственно 500 млн рублей и 1 млрд рублей предполагается привлечь на 3 дома с выплатой до конца 2023 года. Еще один кредит на сумму 1,5 млрд рублей будет четырехлетним — до конца 2024 года. При этом, согласно приложению к документу, по всей сумме средств будут открыты 12 кредитных линий: 6 на 200 млн рублей и еще столько же на 300 млн рублей. По этим займам предполагается выплатить проценты на общую сумму 765 млн рублей.

В мэрии уверяют, что поскольку деньги будут направлены на замещение прошлых кредитов с более высокой процентной ставкой, то новые займы не приведут к росту общего объема муниципального долга, однако позволят сэкономить на выплате процентов.

При этом в конце прошлого года говорилось, что общий объем планируемых заимствований на 2020 год составляет 4 млрд рублей: 2,5 млрд рублей на три года и 1,5 млрд рублей на четыре года. В прошлом году мэрия дважды привлекала кредиты — сначала на 1,8 млрд рублей, затем на 3 млрд рублей. Объем муниципального долга на конец прошлого года оценивался более чем 11 млрд рублей.

Депутат Городского совета Красноярска Роман Крастелев скептически относится к политике постоянных заимствований властей. По его оценке, уровень долга уже колеблется на уровне 80% от собственных доходов бюджета. Из общего размера муниципальной казны примерно в 30 млрд рублей к собственным доходам относятся только 16 млрд.

«Администрации нужны деньги, но она не пытается сократить свои затраты на ремонт чиновничьих помещений, автомобили или банкеты. Складывается такая ситуация, что собственные доходы города мэрия тратит на удобство чиновников, а для реализации необходимых Красноярску нужд мы просим у вышестоящих бюджетов или привлекаем заимствования. Желание не гасить действующие кредиты, а перезанимать снова — одно из проявлений всей реализуемой здесь кредитной политики. Уровень долга уже стоит на критичной отметке, и закончиться достаточно плохо — мэрия лишится права инициативных бюджетных трат. Это не нужно путать с внешним финансовым управлением, которое реализовано в соседней Хакасии, но тоже неприятная для города процедура», — рассуждает парламентарий.

Добавим, в середине марта широко обсуждался скандал с объявленным администрацией Красноярска тендером на проведение банкета на сумму свыше 560 тыс. рублей на 158 человек с расчетом еды не менее 1 килограмма на человека.

Как дополнительно сообщил Роман Крастелев, сегодня бюджет Красноярска тратит на обслуживание долга порядка 3,5 млрд рублей в год. При этом строительство одного детского сада по его информации стоит около 1 млрд рублей.

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